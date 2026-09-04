Sénégal: Médina Baye - Cheikh Mouhamadoul Macky Niass inhumé dans la Grande Mosquée !

Une foule immense de fidèles a accompagné, ce vendredi 4 septembre 2026, Cheikh Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass à sa dernière demeure.

Décédé au Maroc à l'âge de 83 ans, alors qu'il y séjournait pour des soins médicaux, le religieux a été inhumé dans l'enceinte de la Grande Mosquée de Médina Baye, en présence de nombreuses personnalités religieuses, administratives et diplomatiques.

Porte-parole de la famille religieuse, Cheikh Tidiane Alioune Cissé a rendu un vibrant hommage au défunt. D'autres dignitaires religieux, dont Cheikh Mahi Aliou Cissé, ont également salué sa mémoire. Dans leurs témoignages, ils ont notamment mis en avant sa piété, son érudition, sa sagesse et son profond attachement aux enseignements de la Tidjaniya.

La cérémonie a enregistré la présence de nombreuses autorités. Le gouverneur de Kaolack et le préfet ont notamment effectué le déplacement pour rendre un dernier hommage au disparu.

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Issu d'une famille profondément ancrée dans la tradition soufie, Cheikh Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass était présenté comme l'un des grands disciples et fils de Cheikh Ibrahima Niass, dit Baye Niass. Sa disparition constitue une lourde perte pour la communauté tidjane et pour les nombreux fidèles qui ont bénéficié de son enseignement et de ses conseils.

Par cette forte mobilisation, Médina Baye a rendu un hommage à la hauteur de la dimension spirituelle de celui qui fut, durant de nombreuses années, un serviteur dévoué de la foi et de la voie tidjane.