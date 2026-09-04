Sénégal: Christianisme - Monseigneur André Guèye à la rencontre des catholiques de la diaspora américaine

Pour la première fois depuis sa nomination à la tête de l'archidiocèse de Dakar, Monseigneur André Guèye se rend aux États-Unis à la rencontre des catholiques sénégalais qui y résident.

Monseigneur André Guèye a effectué une visite aux États-Unis le 28 août dernier pour aller à la rencontre de la diaspora catholique sénégalaise. Une première dans ce pays depuis sa nomination, en 2025, par le pape François, à la tête de l'archidiocèse de Dakar, en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye. À son arrivée, l'archevêque de Dakar a été accueilli par une délégation conduite par Emmanuel Ndiaye, président de l'Association des catholiques sénégalais d'Amérique.

Le consul général du Sénégal à New York, Demba Camara, était également présent. Sa venue vise notamment à « les encourager et les féliciter dans la belle initiative de l'association, afin de grandir ensemble dans la foi et de vivre la solidarité, surtout dans les moments d'épreuves », a confié Monseigneur André Guèye, en référence à la communauté catholique sénégalaise établie aux États-Unis.

Recueillement et rencontres avec la communauté

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Au cours de son séjour, l'archevêque de Dakar s'est rendu à Washington, où il a rencontré des membres de la communauté sénégalaise et effectué plusieurs temps de recueillement dans des lieux emblématiques de la foi catholique, notamment au sanctuaire Saint-Jean-Paul-II et à la basilique du Sanctuaire national de l'Immaculée Conception. Après l'étape de Washington, Monseigneur André Guèye a poursuivi sa visite à New York. Il s'est notamment recueilli à la cathédrale Saint-Patrick ainsi qu'à Ground Zero, le mémorial dédié aux victimes des attentats du 11 septembre 2001.

Un message d'unité et de solidarité

Cette visite a également été marquée par des rencontres et des moments de prière avec les fidèles de la communauté catholique sénégalaise. Plusieurs activités communautaires ont été organisées, avec notamment des temps d'échange avec l'autorité religieuse, des prières et une célébration eucharistique. Pour Monseigneur André Guèye, cette démarche s'inscrit dans la volonté de « construire une communauté catholique solide et unie, qui va au-delà de toutes les différences et de tous les petits groupes ».

L'archevêque de Dakar a ainsi lancé un message d'unité et de solidarité aux fidèles, les invitant à rester soudés et à renforcer leur communion, dans un contexte marqué, selon lui, par une « société assez polarisée ».