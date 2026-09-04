Sénégal: Sécurité routière - ' Explicode' adapte le Code de la route au contexte local

Après Ziguinchor, l'expert en droit routier Amadou Guèye a présenté jeudi 03 aout, à Kaolack son ouvrage « Explicode », un guide multimédia consacré à la vulgarisation du Code de la route sénégalais.

Composé de quatre tomes, l'ouvrage s'appuie sur des illustrations adaptées au contexte local et des contenus audio et vidéo accessibles par QR codes. « L'objectif est d'apporter notre contribution à la mise en place d'un outil de formation qui nous est propre », explique Amadou Guèye.

Selon lui, le Sénégal utilise encore un Code de la route inspiré du modèle français, avec des illustrations peu adaptées aux réalités locales. « Nous voulons expliquer les règles à travers des références et des illustrations communautaires, avec des explications en langues nationales », souligne-t-il. Lors de son séjour à Kaolack, l'auteur a été reçu par le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, ainsi que par le gouverneur de la région, Guedj Diouf.

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Au-delà des panneaux et règles de circulation, « Explicode » aborde l'ensemble de l'environnement juridique du conducteur, notamment les questions de responsabilité et les dispositions du Code de l'environnement relatives au transport de matières dangereuses. L'ouvrage s'adresse également aux Forces de défense et de sécurité (FDS), appelées à maîtriser les procédures liées aux contrôles et aux arrestations.

L'auteur insiste enfin sur l'accessibilité de son outil, qui intègre les langues nationales pour toucher les populations ne maîtrisant pas le français. « Chaque année, plus de 700 personnes meurent sur nos routes. Changer les choses passera forcément par l'éducation et la sensibilisation », estime-t-il.