Congo-Kinshasa: La vente en ligne, une opportunité pour les jeunes entrepreneurs de Beni

Les jeunes de Beni dans le Nord-Kivu, qui sont confrontés au chômage, utilisent désormais TikTok, Facebook, WhatsApp et d'autres réseaux sociaux pour faire du commerce en ligne. Cette pratique est devenue une véritable opportunité pour certains jeunes entrepreneurs, qui peuvent ainsi présenter et vendre leurs produits sans forcément disposer d'une boutique.

Pour certains habitants de Beni, cette nouvelle manière de faire leurs achats séduit. Ils y voient aussi un moyen d'encourager les jeunes vendeurs à développer leurs activités.

« J'apprécie la vente en ligne ! Ça me facilite de passer directement la commande de mes produits au lieu d'aller faire un tour au marché. Dans tous les achats que j'ai déjà effectués, je n'ai jamais été déçu », témoigne l'un d'eux.

Pour ces jeunes vendeurs, les réseaux sociaux constituent surtout une vitrine accessible, même sans disposer d'un magasin. Un autre jeune vendeur témoigne :

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« La vente en ligne nous aide, nous les jeunes. Parfois, tu as des articles, tu les vends en ligne. Donc, quand tu postes tes articles, les gens les voient en ligne, même si tu n'as pas une boutique. Sur les statuts, les gens vont apprécier. Après avoir apprécié, ils demandent le prix, les numéros d'articles, puis ils passent les commandes. »

Cependant, cette nouvelle forme de commerce ne représente pas une menace pour les boutiques traditionnelles à Beni. En effet, certains commerçants ne semblent pas inquiets.

« Nous sommes rassurés que nos clients ont confiance en nous parce qu'ils trouvent les articles permanents et ils repartent avec ces articles », affirme un commerçant rencontré au marché Mayangose.

À Beni, la vente en ligne ouvre de nouvelles opportunités aux jeunes entrepreneurs.