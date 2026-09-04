Congo-Kinshasa: Des dizaines de maisons et d'importantes marchandises détruites dans deux incendies à Goma

Des dizaines d'habitations ainsi qu'une importante quantité de marchandises sont parties en fumée lors de deux incendies survenus mercredi et jeudi 3 septembre 2026 dans des quartiers périphériques de Goma. Les sinistres se sont produits au marché des planches de Mugunga, à l'ouest de la ville, et dans le village Ngangi, à la limite du territoire de Nyiragongo. Plusieurs familles se retrouvent sans abri tandis que de nombreux commerçants enregistrent d'importantes pertes.

Un incendie déclaré à la tombée de la nuit jeudi dans la notabilité Maendeleo, à la limite entre le village Ngangi et le quartier Katindo II, au nord de Goma, a ravagé des dizaines de maisons. Selon des sources locales, près d'une cinquantaine d'habitations ont été détruites, laissant de nombreuses familles sans abri et privées de leurs biens.

Un drame après un autre

L'intervention de la brigade anti-incendie de la Protection civile a toutefois permis de limiter les dégâts et de maîtriser les flammes, indiquent les mêmes sources.

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Ce sinistre est survenu au lendemain d'un autre incendie enregistré mercredi vers 5 heures du matin au marché des planches de Mugunga, à l'ouest de Goma. Le feu a causé d'importants dégâts matériels et de lourdes pertes pour les commerçants.

Selon les autorités locales, plusieurs dépôts de planches, de madriers et d'autres matériaux de construction ont pris feu à la suite d'une panne électrique. Des centaines de mètres cubes de bois d'oeuvre ainsi que plusieurs machines de rabotage ont été détruits par les flammes.

Face à l'ampleur des pertes, l'Association des menuisiers de Goma, active dans ce marché, lance un appel à l'assistance en faveur des commerçants sinistrés.