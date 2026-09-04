Cote d'Ivoire: Circuit touristique à Sassandra - Voyage au coeur d'une ville-mémoire bercée par l'Atlantique

Vous en tomberez amoureux pour son relief en hauteur, son panorama imprenable ou encore pour son immense potentiel touristique et historique. Toujours est-il que vous ne résisterez pas à la lettre d'amour que vous adresse la ville de Sassandra.

C'est l'histoire d'une ville qui ressemble à une carte postale à ciel ouvert. Un eldorado isolé sur le front de l'Atlantique, à plus de 250 km d'Abidjan. Bienvenue à Sassandra. Ici, tout commence par le relief.

À San-Andréa - le nom que lui donnèrent les explorateurs portugais au XVe siècle - on ne marche pas. On arpente des côtes abruptes, on descend des pentes circulaires qui mettent les mollets à l'épreuve. Mais l'ascension en vaut la peine.

Une fois au sommet, la récompense est poétique : une vue plongeante et imprenable sur l'océan, les mangroves verdoyantes et les toits rougis par le temps. Depuis les hauteurs, Sassandra adresse sa plus belle lettre d'amour au visiteur.

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Le Wharf : Le dernier géant de l'Afrique de l'Ouest

Notre circuit touristique commence les pieds dans l'eau, au pied de ce qui fut sa gloire. L'ancien Wharf. Cette imposante structure métallique qui rouille aujourd'hui dans la mer, chancelante mais toujours debout, fut dans les années 50, le principal pont des échanges commerciaux du pays.

À cette époque, Sassandra était le poumon économique de la Côte d'Ivoire, avant d'être supplantée par Abidjan après les travaux du canal de Vridi. Aujourd'hui, ce wharf est un trésor régional. Il s'agit, en effet, de l'unique infrastructure de ce genre encore visible en Afrique de l'Ouest.

La Maison du gouverneur : Le prestige colonial

Il faut quitter la berge et grimper encore pour la trouver. Elle domine la baie, comme pour mieux la surveiller. La Maison du gouverneur. Véritable témoin du prestige colonial, cette imposante résidence du commandant de Cercle fut construite en 1895.

Elle surplombe l'embouchure découverte par les Portugais. Son occupant le plus illustre : Georges Thomann, premier administrateur du Cercle de Sassandra. C'est autour de son action que la ville s'est structurée.

Chef-lieu de 1906 à 1912, puis préfecture en 1969 à la tête d'un vaste département couvrant tout le Sud-Ouest ivoirien, Sassandra lui doit son essor. Aujourd'hui en ruines, elle reste un lieu de contemplation incontournable pour comprendre les racines de la région.

La prison coloniale et le trésor français, vestiges d'une organisation administrative bien huilée

Ce sont deux bâtiments coloniaux visibles depuis le seuil du palais du gouverneur. La prison coloniale et le trésor français se dressent fièrement face aux vagues de l'Atlantique, à quelques encablures du Wharf.

La prison n'avait pas vocation d'accueillir des bandits de grands chemins. Elle se destinait surtout à recevoir les «durs à cuire» et les récalcitrants qui s'illustraient par leur activisme syndical. Parmi les plus célèbres détenus, figurait le patriarche Yacouba Sylla.

Déporté de son Mali natal en 1930, il fut interné 8 années durant par l'administration coloniale. Situé à proximité, le trésor français constituait l'antenne locale du Trésor public de Côte d'Ivoire chargé de gérer les deniers publics. Ces vestiges témoignent de la rigoureuse organisation de l'administration coloniale.

L'École régionale centenaire : L'école des grands hommes

Si la Maison du gouverneur incarne le pouvoir, l'École régionale incarne le savoir. Fondée en 1899, elle totalise aujourd'hui 127 ans d'existence. Un siècle et quart d'excellence qui a formé les élites de la nation.

Sur ses bancs usés par le temps, sont passés feu Djéni Kobina, les professeurs Christophe Wondji et Marie Kalou Gervais, et même Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, épouse du premier Président de la République, qui y a effectué deux années de scolarité.

Plus qu'une école, c'est un pilier de la mémoire intellectuelle ivoirienne, l'une des plus vénérables institutions scolaires de l'époque coloniale qui a structuré l'enseignement dans tout le Bas-Sassandra.

Grand-Drewin : Le Tunnel de la honte et la Résidence Schiffer

À 7 km de la ville, à Grand-Drewin, le passé devient plus sombre, plus lourd. On y découvre le « Tunnel de la honte ». Un souterrain de plusieurs dizaines de mètres, une cave semi-souterraine que la tradition orale présente comme l'une des portes de sortie des esclaves, à l'instar de Gorée, au Sénégal, ou d'Elmina, au Ghana.

On raconte que ce tunnel servait à enfermer les captifs avant de les acheminer discrètement vers les navires négriers en contrebas de la plage. Un lieu de mémoire et de recueillement. Juste à côté, les ruines de la résidence du capitaine Alfred Émile Schiffer.

Officier de l'infanterie coloniale française, il dirigea le cercle de Sassandra avant de fonder en 1910-1912 la première huilerie industrielle du pays, la Société française des huileries et plantations de Côte d'Ivoire (Sfhpci).

La Stèle du SS Dumana : Quand la Seconde Guerre mondiale frappe Sassandra

C'est l'un des principaux monuments historiques de Sassandra, la stèle du SS Dumana rappelle que l'histoire mondiale a aussi ensanglanté les côtes ivoiriennes.

Le 24 décembre 1943, à 20h35min, au large de Sassandra, le navire ravitailleur britannique de la Royal Air Force, le SS Dumana, est torpillé par le sous-marin allemand U-515. Sur les 169 personnes à bord, une quarantaine périssent.

Inaugurée le 29 décembre 1944 par le gouverneur André Latrille, cette stèle rend hommage aux naufragés et porte les noms des victimes gravés dans le marbre. Un devoir de mémoire face à l'océan.

Sassandra, un musée à ciel ouvert

De son Wharf à sa Maison du gouverneur, de son École centenaire à son Tunnel de la honte, Sassandra n'est pas une simple station balnéaire. C'est un musée à ciel ouvert, une ville où chaque pierre raconte un chapitre du destin de la Côte d'Ivoire. La ville regorge de nombreux autres sites et monuments.

À l'image du bâtiment de la Bao (Banque de l'Afrique occidentale) qui est le plus ancien établissement bancaire français de la côte ouest de l'Afrique ; ainsi que la première gendarmerie coloniale de Côte d'Ivoire.

On retrouve aussi comme attractions touristiques dans la région, le phare construit avant la deuxième guerre mondiale, le pont Général Weygand (pont en béton construit en 1940 dans le village de Gaoulou) ; la paroisse catholique centenaire Saint André avec son architecture gothique témoignant du passé des navigateurs européens.

Les canons de guerre du village de Godè (reliques historiques et symboliques de la résistance locale et des conflits de la période précoloniale) ; la baie de Pauly ; et l'ancien cimetière du village de Lateko où les esclaves se reposaient avant d'entamer leur périple jusqu'à la porte de non-retour à Grand Drewin.

S.O.S pour un patrimoine en survie

Combien de temps tiendront-ils encore ? C'est la question qui taraude chaque visiteur qui pose les pieds à Sassandra. Face à la mer, les pièces de cette merveilleuse machine à remonter le temps rouillent, s'effritent et s'apprêtent à rendre l'âme.

L'état de vétusté avancée des monuments et sites historiques de la cité côtière interpelle. Il choque. Aujourd'hui, pour éviter tout incident, la visite de la plupart de ces bâtiments se fait depuis l'extérieur, à distance de sécurité. Les murs décrépis font peine à voir.

La célèbre Maison du gouverneur, qui a vu passer les premiers administrateurs coloniaux, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Un squelette de fer et de briques colonisé par les herbes folles. Et que dire du Wharf ?

Le dernier géant d'Afrique de l'Ouest, ce pont mythique, qui a fait la fortune de la Côte d'Ivoire dans les années 50, ne tient plus que par d'hypothétiques béquilles.

Il menace, chaque jour un peu plus, de disparaître définitivement dans l'océan qui l'a porté. Le temps et l'effet corrosif du sel marin ne sont pas les seuls coupables de cette disparition programmée.

La vérité, c'est que c'est l'inaction et la négligence humaine qui scelleront définitivement le sort de ce patrimoine. Il y a urgence. Il urge qu'un plan de restauration d'envergure soit diligenté en faveur de ces biens culturels. Et pas seulement pour Sassandra.

C'est toute une offensive nationale qu'il faut lancer pour sauver ce qui peut encore l'être à : Dabou, San-Pedro, Fresco, Elima, Rubino, Singrobo... Car quand ces pierres tomberont, c'est un pan entier de notre histoire commune qui sombrera avec elles. Et aucune génération future ne pourra nous le pardonner.

Kébé Mahamadou, président du conseil régional du Gbôklè : « Nous élaborons des mesures incitatives fortes pour attirer les investissements »

Quel est le plan élaboré par le conseil régional pour la valorisation du potentiel touristique du Gbôklè ?

Nous venons de démarrer un plan qui s'articule autour de deux axes majeurs. Le premier, c'est l'organisation du Festival Sêkêh qui s'est tenu fin juillet, à Sassandra et Fresco. Le second, c'est l'organisation du forum économique « Investir dans le Gbôklè » qui aura lieu du 8 au 10 octobre prochain. Ces deux initiatives constituent un cadre idéal pour rencontrer des investisseurs et leur présenter les projets de développement touristique que nous avons élaborés. Nous proposons des mesures incitatives fortes pour les attirer.

Il s'agit, entre autres, de faciliter l'accès au foncier, de proposer des facilités aux investisseurs potentiels et surtout de construire les infrastructures indispensables à l'éclosion touristique : les infrastructures routières, l'électricité et l'eau potable à proximité des sites. Il est important de créer un réseau de facilitation pour mutualiser les efforts. Je précise que nous ne visons pas uniquement des investissements extérieurs. Nous encourageons également les investisseurs locaux. Notre rêve, c'est que les Ivoiriens eux-mêmes prennent conscience du potentiel qu'ils peuvent représenter en unissant leurs forces.

Comment comptez-vous mettre le Festival Sêkêh au service du développement culturel et touristique ?

Le Sêkêh Festival est un levier sur lequel nous comptons nous appuyer pour faire connaître notre région et y attirer les investisseurs. Le Gbôklè est certes une région fortement agricole, mais elle est dotée d'un potentiel touristique exceptionnel. Nous avons besoin de mieux faire connaître et de valoriser nos plages magnifiques, nos mangroves et surtout nos nombreux sites historiques. On peut bâtir un véritable circuit touristique autour de ces attractions. Nous avons par exemple la Maison du gouverneur qui prouve que le Gbôklè a été l'une des premières portes d'entrée de la Côte d'Ivoire.

Nous avons un passage de non-retour qui servait de point d'embarquement pour les esclaves. Nous avons un monument dédié à un navire britannique qui a échoué au large de Sassandra pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons des falaises à couper le souffle qui s'étendent sur près de 15 kilomètres à Fresco. Notre stratégie est d'attirer les investisseurs dans l'objectif d'un développement écotouristique responsable, pourvoyeur d'emplois pour notre jeunesse.