Cote d'Ivoire: Déclaration des espèces aux frontières - Les Douanes passent à la vitesse supérieure sur la sensibilisation

4 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Groupe de surveillance financière (Gsf) des Douanes ivoiriennes a remis, le 3 septembre 2026, des supports de communication à la Direction des services douaniers du Port et des services spéciaux (Dsdpss), afin de renforcer l'information des acteurs sur les obligations liées à la déclaration des espèces et instruments négociables aux frontières.

Mieux faire connaître le Système de déclaration des espèces aux frontières (Sydef) et favoriser son appropriation par les différents acteurs des opérations douanières et commerciales. C'est l'objectif de la remise de supports de communication effectuée par le Groupe de surveillance financière (Gsf) des Douanes ivoiriennes à la Dsdpss.

La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence de cette Direction, en présence des chefs de services ainsi que de représentants des opérateurs économiques. À cette occasion, des affiches au format A2 et des dépliants ont été remis pour servir de relais aux actions de sensibilisation menées sur le terrain.

Rappeler les obligations

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers cette initiative, le Gsf entend améliorer la connaissance du Sydef auprès des usagers et rappeler les règles applicables en matière de déclaration des espèces aux frontières.

La sensibilisation porte notamment sur les obligations relatives aux espèces, aux chèques de voyage et aux instruments négociables. L'enjeu est d'encourager les voyageurs et opérateurs concernés à mieux connaître les dispositions en vigueur et à adopter les bonnes pratiques lors des opérations transfrontalières.

La rencontre a également servi de cadre d'échanges entre les services douaniers et les opérateurs économiques. Ces derniers ont été invités à jouer un rôle accru dans la diffusion des informations relatives au Sydef et dans le respect des procédures de déclaration.

Un dispositif au service de la surveillance financière

Pour le Groupe de surveillance financière, la remise de ces supports s'inscrit dans une démarche plus large visant à intensifier les actions d'information et de sensibilisation auprès des acteurs concernés.

L'objectif est de favoriser une meilleure compréhension du dispositif et de contribuer à une application plus effective des mécanismes de surveillance des flux financiers aux frontières.

Cette démarche vise également à faciliter la collaboration entre les services douaniers et les opérateurs économiques. En renforçant l'information sur les obligations déclaratives, les Douanes entendent ainsi contribuer à une plus grande transparence des mouvements d'espèces et d'instruments négociables.

À travers cette action, le GSF réaffirme enfin sa volonté d'accompagner les services compétents et les acteurs économiques dans la mise en oeuvre des dispositifs de prévention et de surveillance financière aux frontières.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.