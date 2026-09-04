Cote d'Ivoire: Contrôle urbain - Le ministre Moussa Sanogo appelle les agents à plus de rigueur sur le terrain

Après Yopougon, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie a poursuivi, vendredi 4 septembre 2026, ses visites de terrain dans les antennes du Contrôle urbain de Marcory et de Port-Bouët. Une occasion de rappeler aux agents l'importance de leur responsabilité dans la lutte contre le désordre urbain.

La lutte contre le désordre urbain passe aussi par une présence accrue sur le terrain et une plus grande exigence professionnelle. C'est le message porté, vendredi 4 septembre 2026, par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, Moussa Sanogo, lors de sa visite de travail dans les locaux de la Direction du Contrôle urbain à Marcory.

Après l'étape de Yopougon effectuée la veille, jeudi 3 septembre, le ministre a poursuivi sa tournée auprès des équipes chargées du contrôle urbain. Les locaux visités abritent notamment les antennes de Marcory et de Port-Bouët, deux structures appelées à jouer un rôle important dans la préservation de l'ordre et du respect des normes d'urbanisme.

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Installées dans un bâtiment R+1 disposant des aménagements nécessaires, ces antennes offrent aux agents un environnement de travail fonctionnel. Pour le ministre, ces visites de proximité constituent surtout un moyen d'échanger directement avec les équipes, de mieux cerner leurs conditions de travail et leurs réalités quotidiennes, mais également de partager avec elles les orientations du département ministériel.

Au-delà de l'environnement de travail, Moussa Sanogo a mis l'accent sur la responsabilité individuelle et collective des agents. Il les a exhortés à une véritable prise de conscience professionnelle et à davantage de rigueur dans l'accomplissement de leurs missions.

Responsabilité et rigueur

Le ministre a insisté sur la nécessité pour les agents de faire preuve de civisme, de responsabilité et de dévouement. Des valeurs qui, selon lui, doivent guider l'action quotidienne des équipes chargées de veiller au respect des règles d'urbanisme.

Cette exigence se veut d'autant plus importante que le contrôle urbain constitue un maillon essentiel dans la lutte contre les occupations anarchiques, les constructions non conformes et, plus largement, contre les différentes formes de désordre qui affectent l'organisation des espaces urbains.

À travers cette série de visites, Moussa Sanogo entend ainsi renforcer le contact avec les équipes de terrain et les mobiliser autour d'une même ambition : contribuer à l'édification de villes mieux organisées, plus harmonieuses et respectueuses des normes.

Pour les agents de Marcory et de Port-Bouët, le message est donc clair : la qualité du cadre de vie dépend aussi de la rigueur avec laquelle les règles sont appliquées et du sens de responsabilité de ceux qui sont chargés de les faire respecter.