Cote d'Ivoire: Littérature - Hélène Lobé met en lumière la souffrance masculine dans « Au-delà des tourments »

La Bibliothèque du District autonome d'Abidjan a accueilli, le 28 août 2026, la cérémonie de dédicace de l'ouvrage "Au-delà des tourments" de l'enseignante-chercheure Hélène Lobé. Une rencontre qui a permis d'ouvrir le débat sur une thématique peu abordée : la souffrance des hommes.

Maître-assistante en Lettres modernes et en Communication à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, l'auteure s'attache, à travers son oeuvre, à explorer les blessures psychologiques que de nombreux hommes portent en silence. Elle questionne notamment les stéréotypes sociaux qui imposent à l'homme une image de force, de rigidité et de maîtrise permanente de ses émotions. « Dans "Au-delà des tourments", nous parlons de la violence faite aux hommes », a expliqué Hélène Lobé.

Selon elle, les violences basées sur le genre ne concernent pas uniquement les femmes et peuvent également affecter les hommes, souvent dans l'indifférence ou le silence. À travers le personnage de Nicodème Sabi, confronté à la trahison, aux traumatismes, à la peur et à des difficultés relationnelles profondes, l'écrivaine met en évidence les séquelles de blessures enfouies et rarement exprimées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Hélène Lobé, le silence demeure l'un des principaux obstacles à la reconnaissance de cette réalité. Beaucoup d'hommes, estime-t-elle, se cachent derrière des apparences de fermeté et de dureté qui les empêchent de révéler leurs fragilités. C'est pourquoi elle lance un appel sans détour : « Baissez vos masques ».

À travers cet ouvrage, l'auteure invite le public à porter un regard nouveau sur la vulnérabilité masculine et à encourager la libération de la parole, loin des schémas traditionnels associés à la virilité.

Cette séance de dédicace s'inscrivait dans le prolongement d'une activité organisée par l'Ong Akunda, en partenariat avec la Bibliothèque du District autonome d'Abidjan. Elle a offert l'occasion d'approfondir la réflexion sur les violences, la vulnérabilité et les rapports sociaux à travers le prisme de la littérature.