Algérie/Guinée: La JS Saoura domine le Horoya Conakry (1-0)

4 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ORAN — La JS Saoura s'est imposée vendredi soir au stade olympique Miloud-Hadefi d'Oran face au Horoya Conakry de Guinée (1-0), en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine de football.

Après un début de rencontre marqué par quelques occasions de part et d'autre, les hommes de Lotfi Boudraa ont réussi à prendre l'avantage juste avant la pause.

A la 43e minute, Bentaleb a profité d'un ballon repoussé par le gardien guinéen, à la suite d'une frappe d'Odjo, pour ouvrir le score.

Au retour des vestiaires, les "Saouristes" ont tenté à plusieurs reprises de doubler la mise, notamment par l'intermédiaire du trio offensif Fetouhi, Bentaleb et Odjo Chérif. Ils n'ont toutefois pas réussi à concrétiser leurs occasions, conservant ainsi un court avantage avant la manche retour.

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La seconde confrontation entre les deux équipes est prévue le 12 septembre prochain à Conakry.

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur de la JS Saoura, Lotfi Boudraa, a félicité ses joueurs pour leur prestation et leur victoire.

"Je pense que mes joueurs ont réalisé un très bon match. Nous avons marqué avant la pause en exerçant un pressing sur l'adversaire dans son camp. Nous avons ensuite raté plusieurs occasions d'aggraver le score, par manque de concentration et excès de précipitation", a-t-il déclaré.

Concernant le match retour à Conakry, le technicien de la JS Saoura s'est montré confiant, tout en reconnaissant la difficulté de la mission qui attend son équipe.

De son côté, l'entraîneur de Horoya Conakry, Nouhoum Diané, a estimé que la qualification reste ouverte et que son équipe devra bien préparer la deuxième manche.

"La JS Saoura est une bonne équipe. Mes joueurs sont à féliciter malgré cette courte défaite. Il reste une deuxième manche qu'il faudra bien préparer pour se qualifier", a déclaré le technicien guinéen.

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