Algérie: Une caravane de solidarité de 97 tonnes envoyée à Jijel et des aides distribuées localement

4 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

TIZI-OUZOU — Une caravane de solidarité au profit des familles victimes des incendies de forêt a été envoyée à Jijel et des aides ont été distribuées localement aux victimes de la wilaya de Tizi-Ouzou, rapporte vendredi un communiqué des services de la wilaya.

Composée de 11 camions de tonnages variés, cette caravane transporte au total 97 tonnes de dons, dont des denrées alimentaires, des couvertures, des matelas, des produits d'entretien, de l'eau minérale et des fournitures scolaires, est-il précisé.

Elle a été organisée par les services de la wilaya, avec la contribution de différents secteurs, d'opérateurs économiques publics et privés, de commerçants, de la société civile et de bienfaiteurs, a-t-on fait savoir.

Parallèlement, des aides ont également été distribuées aux familles sinistrées des communes de Mizrana, Beni Zmenzer, Boghni, Maâtkas, Tigzirt, Iflissen, Aït Aïssa Mimoun et Bounouh (wilaya de Tizi-Ouzou). Il s'agit de 711 colis alimentaires et 1.200 bouteilles d'eau minérale de 1,5 litre, selon le communiqué.

Cette double action s'inscrit dans la dynamique nationale de solidarité avec les populations touchées par les récents incendies de forêt, a-t-on rappelé.

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