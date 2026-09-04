Algérie: Benmouloud préside la 5e réunion du groupe de travail chargé de l'élaboration de la carte sociale nationale

4 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La ministre, Haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud a présidé la 5e réunion du groupe de travail chargé d'établir les indicateurs et de déterminer les données qui constitueront la base de la carte sociale nationale, en tant que référence nationale d'appui à la prise de décision publique, indique vendredi un communiqué du Haut-Commissariat.

"En application des hautes instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, données lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le 21 juin dernier, prévoyant de charger le Haut-Commissariat à la numérisation d'élaborer la carte sociale nationale, Mme Benmouloud a présidé, jeudi, au siège du Haut-Commissariat, la 5e réunion du groupe de travail chargé d'établir les indicateurs et de déterminer les données qui constitueront la base de la carte sociale nationale, en tant que référence nationale d'appui à la prise de décision publique", précise-t-on de même source.

Lors de cette réunion qui a été l'occasion "d'évaluer l'état d'avancement de la mise en oeuvre du plan de travail, une présentation a été faite sur le système d'information dédié à la carte sociale nationale, dont font partie le référentiel national des aides et le référentiel national de l'individu, en sus du tableau de bord, que le Haut-Commissariat à la numérisation a développé, en coordination avec l'ensemble des secteurs concernés".

Cette rencontre a permis de "parachever l'élaboration des prochaines étapes de ce projet, en insistant sur l'accélération de la cadence de travail et le renforcement de la coordination entre les différents secteurs concernés".

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Le projet de la carte sociale nationale constitue "l'un des projets stratégiques qui permettront au pays de disposer d'une base de données sociales intégrée, contribuant ainsi à appuyer la prise de décision publique, à rationaliser l'orientation du soutien social, à consacrer les principes de justice sociale et à améliorer l'efficacité des politiques publiques au profit du citoyen", conclut le communiqué.

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