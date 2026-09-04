Algérie: Le ministère de la Jeunesse lance à Jijel un centre de volontariat pour renforcer les efforts de solidarité

ALGER — Le ministère de la Jeunesse a lancé, en coordination avec les autorités locales et les secteurs concernés de la wilaya de Jijel, un centre de jeunesse pour le volontariat destiné à renforcer la participation des jeunes aux efforts de solidarité avec les personnes touchées par les récents incendies, indique vendredi un communiqué du ministère.

Le lancement de ce centre s'inscrit dans le cadre de "la mobilisation des énergies juvéniles et du renforcement de leur participation aux efforts de solidarité et de secours, dans un élan de solidarité qui reflète la prise de conscience et la responsabilité des jeunes Algériens sur le terrain, ainsi que leur rôle actif au service de la société et de la patrie", ainsi que dans le cadre du "renforcement des efforts de secours et d'entraide sur

le terrain", précise la même source. Ce centre regroupe "des membres et des bénévoles d'associations et de clubs de volontariat relevant des établissements de jeunesse de différentes wilayas du pays, ainsi que des membres du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) et des jeunes du programme DZ Young Leaders".

Lors du lancement de ce centre, il a été procédé à la répartition des tâches sur le terrain entre deux groupes.

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Le premier groupe, affecté au port sec, est chargé d'accueillir les cargaisons de dons, de participer activement à leur déchargement, ainsi que d'organiser les opérations de tri, de classement et de stockage selon des mécanismes garantissant une bonne organisation et une intervention rapide.

Tandis que le deuxième groupe, affecté à l'entrepôt de stockage de Bourchaid, assure les opérations de tri interne et le chargement des marchandises et fournitures à bord des camions destinés à leur distribution directe aux familles sinistrées, avec un accompagnement sur le terrain par les autorités locales et les éléments de la Gendarmerie nationale.

Ces initiatives viennent confirmer que "la jeunesse algérienne ne se contente pas de slogans, mais fait la différence sur le terrain, où l'énergie du volontariat s'allie à l'encadrement et au leadership pour offrir un modèle prometteur dans la gestion des crises et le renforcement des valeurs de solidarité et de cohésion nationale".