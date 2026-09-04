Nigeria: FTSE Russell ajoute 31 titres nigérians à son indice en prévision du retour de la catégorie « Frontier »

FTSE Russell a ajouté 31 entreprises nigérianes à sa série d'indices « Frontier », alors que le Nigeria s'apprête à retrouver le statut de marché « Frontier » le 21 septembre, après trois ans d'absence.

Cette décision permet à certaines des plus grandes sociétés cotées du pays de réintégrer les indices de référence utilisés par les investisseurs internationaux et les fonds indiciels.

Le fournisseur d'indices a classé 10 entreprises nigérianes dans la catégorie des grandes capitalisations : Aradel Holdings, Dangote Cement, First HoldCo, Guaranty Trust Holding Company, MTN Nigeria, Nestlé Nigeria, Nigerian Breweries, Presco, Stanbic IBTC Holdings et Zenith Bank.

Dix autres titres, dont Access Holdings, UBA, Fidelity Bank, Oando et Unilever Nigeria, ont été classés dans la catégorie des moyennes capitalisations. Onze sociétés ont été classées parmi les petites capitalisations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Nigeria a été retiré de la classification « Frontier » de FTSE Russell en septembre 2023, après que les investisseurs étrangers ont rencontré des retards dans la conversion des recettes en nairas en devises étrangères et dans le rapatriement des capitaux. Le pays a été placé sur une liste de surveillance en vue d'un retour en octobre 2025, après que la liquidité des devises s'est améliorée et que les retards de rapatriement se sont atténués.

FTSE Russell a confirmé cette reclassification en avril 2026, mais sa mise en oeuvre a fait l'objet d'un nouvel examen après que le Nigeria est passé d'un règlement T+2 à un règlement T+1 en juin. Les investisseurs internationaux ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que ce délai de règlement plus court pourrait les obliger à financer les transactions avant leur exécution. Les autorités boursières nigérianes, les dépositaires et FTSE Russell ont passé les mois suivants à évaluer le processus avant que le retour, prévu en septembre, ne soit confirmé.

Ce changement intervient dans un contexte de reprise des actions nigérianes. L'indice NGX All Share avait progressé d'environ 58 % en monnaie locale et de plus de 70 % en dollars début septembre. Les plus grandes sociétés cotées du Nigeria ont vu leur capitalisation boursière augmenter d'environ ₦46 690 milliards au cours des huit premiers mois de 2026, ce qui a accru la pondération des entreprises qui vont désormais intégrer les indices de référence « Frontier » de FTSE.

Points clés à retenir

Le retour du Nigeria dans l'univers FTSE Frontier revêt une importance particulière, car la classification au sein d'un indice influe sur la manière dont les institutions internationales identifient les marchés et y allouent leurs capitaux. Les fonds qui répliquent les indices de référence FTSE Frontier devront s'exposer aux actions nigérianes dès l'entrée en vigueur de ces changements, tandis que les gestionnaires actifs qui mesurent leur performance par rapport à ces indices auront une raison supplémentaire de s'intéresser aux entreprises nigérianes. Cela ne signifie pas pour autant que les 31 valeurs recevront toutes le même volume de capitaux.

Les flux dépendent de la pondération de chaque entreprise dans l'indice, de son flottant et de sa liquidité ; ainsi, les grandes entreprises telles que Dangote Cement, GTCO, MTN Nigeria et Zenith Bank devraient peser davantage que les composantes de plus petite taille. Le changement le plus important réside dans le fait que le Nigeria a résolu le problème qui avait conduit à son retrait en 2023.

Les investisseurs étrangers avaient en effet du mal à convertir le naira et à rapatrier leurs bénéfices hors du pays, ce qui rendait le marché peu attractif pour les investissements, même lorsque les sociétés cotées présentaient un intérêt. Une meilleure liquidité sur le marché des changes et un assouplissement des règles de rapatriement des capitaux ont permis à FTSE Russell de rétablir son classement.

L'évaluation T+1 montre que l'accès dépend toujours de l'infrastructure du marché ainsi que des rendements. Le Nigeria doit désormais démontrer que les investisseurs étrangers peuvent entrer sur le marché, régler leurs transactions, percevoir des dividendes et rapatrier leurs capitaux sans les restrictions qui l'avaient exclu de l'indice il y a trois ans.