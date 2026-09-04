Nigeria: La raffinerie Dangote fixe le prix de son introduction en bourse à 0,40 dollar par action après avoir obtenu l'autorisation de la SEC

La raffinerie Dangote Petroleum a reçu l'autorisation de la Commission nigériane des valeurs mobilières et des changes (SECN) de vendre 4,1 milliards d'actions au prix unitaire de 525 ₦ (0,40 $), ouvrant ainsi la voie à une introduction en bourse qui pourrait permettre de lever environ 2 150 milliards de ₦, soit 1,6 milliard de dollars. Le registre des ordres devrait s'ouvrir le 14 septembre, ce qui place la société en bonne voie pour réaliser l'une des plus importantes introductions en bourse d'Afrique.

La SEC a également enregistré les 120,13 milliards d'actions ordinaires existantes de la raffinerie et validé ses projets de documents d'offre. La société peut désormais tenir sa réunion du conseil d'administration de finalisation et organiser la cérémonie de signature avant le lancement de la vente. L'offre comprend une option « greenshoe » de 15 %, permettant de vendre des actions supplémentaires si la demande des investisseurs dépasse l'allocation initiale.

Cette introduction en bourse fait suite à un placement privé de 2,5 milliards de dollars réalisé en juillet, qui a valorisé la raffinerie à environ 40 milliards de dollars et suscité une demande représentant 3,7 fois le nombre d'actions disponibles. Dangote a également mené à bien en août un programme de souscription de 1 milliard de dollars, comprenant un placement privé financé de 600 millions de dollars et un engagement de 400 millions de dollars en soutien à l'offre publique.

Le produit de l'opération contribuera à financer les projets visant à porter la capacité de raffinage de 650 000 barils à 1,4 million de barils par jour. L'usine de Lagos a atteint une production test de 700 000 barils par jour et comprend une usine de polypropylène d'une capacité de 900 000 tonnes par an ainsi qu'une centrale électrique de 435 MW. Elle approvisionne le Nigeria et exporte des produits raffinés vers d'autres marchés africains et vers l'Europe.

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Aliko Dangote a déclaré que cette introduction en bourse visait à élargir l'actionnariat auprès des investisseurs nigérians et africains. Le groupe prévoit également la construction d'une raffinerie d'une capacité de 700 000 barils par jour au Kenya et envisage d'autres cotations en Afrique pour la raffinerie nigériane après son introduction à Lagos. Une cotation à l'étranger, à Londres, n'est pas prévue avant au moins trois ans.

Consultez notre centre d'information sur l'introduction en bourse de Dangote pour en savoir plus sur cette opération.

Points clés à retenir

L'autorisation de la SEC fait passer l'introduction en bourse de la raffinerie Dangote du stade de la planification à celui de la mise en oeuvre et fournit aux investisseurs les premières conditions définitives de l'opération. À 525 ₦ par action, la vente de 4,1 milliards d'actions permettrait de lever environ 2 150 milliards de ₦ avant même l'exercice d'une éventuelle option de surallocation.

Ce montant est inférieur aux estimations précédentes, selon lesquelles la société pourrait lever jusqu'à 5 milliards de dollars, ce qui montre que l'offre publique ne constituerait qu'une partie d'un plan de financement plus large comprenant déjà le placement de 2,5 milliards de dollars réalisé en juillet et un programme de souscription de 1 milliard de dollars. La raffinerie a besoin de capitaux car Dangote prévoit de doubler sa capacité pour atteindre 1,4 million de barils par jour, tout en finançant son expansion hors du Nigeria.

Cette offre permettra de tester la profondeur du marché des capitaux nigérian. Une opération de cette envergure nécessitera la participation de fonds de pension, d'institutions, d'investisseurs fortunés et d'épargnants particuliers. Elle pourrait également permettre à la NGX d'accueillir une société cotée dont la valeur se classerait parmi les plus importantes de la bourse.

Le placement privé de juillet avait évalué la raffinerie à environ 40 milliards de dollars ; les investisseurs observeront donc si le marché public soutient ce niveau. Au-delà de la levée de fonds, l'introduction en bourse transformera l'un des plus grands actifs industriels privés du Nigeria en une société dotée d'actionnaires publics, soumise à des obligations d'information et dont le cours sera déterminé par le marché.