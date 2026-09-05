Dakar — La spécialiste du triple saut, Saly Sarr est entrée dans l'histoire en devenant vendredi, la première sénégalaise à remporter la Diamond League en triophant au concours de triple saut féminin de la Diamond League de Bruxelles en Belgique avec un bond de 14,96 m.

La championne d'Afrique en titre s'est imposée devant les Cubaines Leyanis Pérez Hernández, deuxième avec 14,82 m, et Davisleydis Velazco, troisième avec 14,73 m.

Saly Sarr a notamment réussi son meilleur saut avec un vent favorable de +0,3 m/s, après avoir effectué un deuxième essai à 14,95 m et un quatrième à 14,69 m.

Cette victoire intervient après son succès à Silesia, le 23 août dernier, où elle avait amélioré le record national.

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À 23 ans, la Sénégalaise confirme ainsi sa progression et franchit un nouveau cap dans sa carrière.

Elle devient la première athlète sénégalaise, hommes et femmes confondus, à remporter la Diamond League.

Médaillée de bronze aux derniers Championnats du monde en salle, Saly Sarr signe avec ce sacre l'une des plus belles performances de sa carrière et confirme sa place parmi les meilleures spécialistes mondiales du triple saut.

La native de Ouakam à Dakar permet au Sénégal de décrocher son premier titre de Diamond League.

Seize titres de champion de série ont été décernés ce vendredi lors de la première soirée de la finale de la Diamond League à Bruxelles.

La triple sauteuse sénégalaise avait déjà réalisé une série de performances remarquables dans le circuit de la Ligue de Diamant cette saison.

Elle avait pris la deuxième place du meeting de Monaco, en juillet dernier, avec un saut mesuré à 14,99 m, après avoir terminé sur le podium à Doha, en juin, avec une marque de 14,86 m, alors nouveau record personnel.

À Oslo, également en juin, Saly Sarr avait terminé deuxième avec un bond de 14,75 m.

Son succès à Silésie, accompagné d'un nouveau record national et cette finale de Diamond League remportée à Bruxelles, viennent ainsi confirmer sa régularité et son ascension parmi les meilleures spécialistes de la discipline dans le monde.