Congo-Brazzaville: Santé pour tous - Une campagne gratuite de consultation en kinésithérapie à Nkombo

La Fondation Les Merveilles d'Alice, avec l'appui de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), mène depuis le 1er septembre une campagne de consultation en kinésithérapie entièrement gratuite au Centre de remise en forme et de rééducation du quartier Nkombo, à Brazzaville. L'initiative, inscrite dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de la SNPC, se poursuit jusqu'au 6 septembre.

Cette campagne vise à faciliter l'accès aux soins de rééducation fonctionnelle à un plus grand nombre de personnes.

Elle est ouverte à toute personne souffrant notamment de douleurs articulaires, de lombalgies, d'entorses, de séquelles d'accidents vasculaires cérébraux (AVC), ainsi que de troubles nécessitant une rééducation post-opératoire ou présentant d'autres atteintes neuromusculaires.

À travers cette initiative, la Fondation Les Merveilles d'Alice entend contribuer à l'amélioration de la prise en charge des personnes confrontées à des difficultés de mobilité et à diverses pathologies nécessitant un accompagnement en kinésithérapie. L'objectif est de soulager la douleur de près de 200 personnes pour cette campagne.

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Pour l'équipe de kinésithérapeutes mobilisée au Centre de remise en forme et de rééducation de Nkombo, la rééducation constitue un droit et doit rester accessible à tous. « La santé est notre priorité ! Ensemble, bougeons pour une vie meilleure », est le message porté par les praticiens engagés dans cette campagne.

Au-delà du soulagement de la douleur, la prise en charge proposée vise à améliorer la mobilité des patients, favoriser leur récupération fonctionnelle et leur permettre de retrouver progressivement leur autonomie.

Cette action s'inscrit ainsi dans une démarche de proximité et de solidarité en faveur de l'accès aux soins et du bien-être des populations de la République du Congo.