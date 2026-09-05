Angola: L'Australie considère le pays comme une destination sûre pour les investissements

4 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AMC/CS/BS

Luanda — L'Angola constitue une destination sûre et propice aux investissements australiens en Afrique, a estimé jeudi, en Australie, Stephen Lee Wetherall, directeur général de l'entreprise australienne Connected Minerals Ltd.

Le responsable s'exprimait lors du premier Forum d'affaires Australie-Angola, organisé dans le cadre de la 24e édition de la conférence consacrée au secteur minier africain, Africa Down Under, qui s'achève vendredi à Perth, en Australie.

Dans son intervention, l'homme d'affaires a reconnu que, de 2014 à 2026, l'environnement des affaires en Angola s'était sensiblement amélioré, créant des conditions plus favorables à l'attraction des investisseurs, selon une note de presse de l'ambassade d'Angola auprès de la Communauté australienne, de la Nouvelle-Zélande et des pays du Pacifique, transmise à l'ANGOP.

Le document précise que le dirigeant a également relevé plusieurs aspects qui doivent encore être améliorés afin de permettre à l'Angola de continuer à attirer davantage d'investissements directs australiens.

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Le premier Forum d'affaires Australie-Angola s'est achevé sur un appel lancé par l'ambassadeur d'Angola auprès de la Communauté australienne, António Luvualu de Carvalho, au secteur privé angolais, en faveur de l'organisation de la deuxième édition à Luanda.

La rencontre, ouverte le 2 septembre, a réuni des dirigeants de plusieurs entreprises australiennes du secteur minier, des autorités locales, des hommes d'affaires angolais résidant en Australie ainsi que d'autres personnalités et représentants d'institutions.

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