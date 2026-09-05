Angola: Le compte courant du pays affiche un excédent au deuxième trimestre

Luanda — Le solde du compte courant de l'Angola s'est établi à 2 078,3 millions de dollars au deuxième trimestre de cette année, soit 4,4 % du produit intérieur brut (PIB), en hausse de 40,1 % par rapport au trimestre précédent.

Cette évolution s'explique principalement par l'augmentation de 31,7 % de l'excédent du compte des biens, malgré l'aggravation des déficits des comptes des services et des revenus primaires, qui se sont creusés respectivement de 8,7 % et de 67,7 %.

Selon une note d'information sur les statistiques extérieures de la Banque nationale d'Angola (BNA), publiée sur son site internet, le compte de capital et financier a, pour sa part, enregistré un déficit de 2 516,6 millions de dollars, contre 1 215,5 millions de dollars au trimestre précédent.

Ce déficit s'explique notamment par l'évolution des capitaux à moyen et long terme, liés à la dette extérieure publique, ainsi que par le solde positif des investissements directs étrangers et l'évolution des autres capitaux, notamment les crédits commerciaux, les avances et les dépôts vis-à-vis des non-résidents.

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Par ailleurs, le document fait état d'une aggravation de 174,5 millions de dollars du déficit de la position extérieure globale nette, résultant de l'augmentation des passifs à l'égard des non-résidents.

Dans le même temps, le stock de réserves internationales s'est établi à 14 938 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre de 2026, assurant une couverture équivalente à 6,7 mois d'importations de biens et de services.