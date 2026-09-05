Angola: La journaliste Sandra Africano lance son livre « Marcada para viver »

Luanda — La journaliste angolaise Sandra Africano a lancé, vendredi à São Paulo, au Brésil, son premier ouvrage, intitulé Marcada para viver, à l'occasion de la 28e édition de la Biennale internationale du livre de São Paulo.

Selon une note transmise à l'ANGOP, la journaliste a indiqué que cet ouvrage autobiographique, structuré en neuf chapitres, retrace notamment son identité, son parcours, son expérience de la résilience, sa foi ainsi que les blessures et les souffrances émotionnelles qui ont marqué son existence.

Également pasteure, Sandra Africano souligne que ce livre, publié au Brésil, a pour ambition de permettre à d'autres personnes de se reconnaître dans son histoire et de prendre conscience de l'importance de leur propre vie, quelles que soient l'anonymat ou les difficultés qui peuvent caractériser leur parcours. L'ouvrage entend ainsi les aider à se libérer des blessures émotionnelles qui peuvent affecter profondément l'être humain tout au long de son existence.

La journaliste précise, en outre, que l'ouvrage est reconnu par la Chambre brésilienne du livre. Elle suit actuellement au Brésil un traitement contre un cancer du sein métastatique.