Angola: Malanje - Le projet Agro-Mandioca prévoit de distribuer plus de 1.000 hectares aux agriculteurs

Malanje — Environ 1.100 hectares de terres seront attribués cette année à des familles paysannes de la province de Malanje, dans le cadre du projet public-privé « Agro-Mandioca Angola », qui vise à stimuler l'expansion et la transformation de la production locale de manioc.

À l'échelle nationale, le programme ambitionne d'intégrer les petits producteurs aux circuits financiers et entrepreneuriaux, afin de faire évoluer le modèle actuel d'agriculture de subsistance vers une activité agricole commerciale et durable.

Selon le promoteur du projet, Jordão Miguel, l'enregistrement des bénéficiaires locaux est déjà en cours.

Il a précisé que le plan prévoit l'attribution d'un hectare à chaque famille paysanne, afin de renforcer l'autonomisation économique des communautés, qui constitue l'un des axes stratégiques de l'initiative.

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Le projet vise également à optimiser le rendement à l'hectare, tout en garantissant une productivité accrue et des circuits de commercialisation solides, conformément aux orientations nationales visant à promouvoir la chaîne de valeur des tubercules.

Pour Jordão Miguel, la province de Malanje constitue un territoire de référence pour la mise en oeuvre et la réussite de l'initiative, en raison notamment de son statut de l'un des principaux bassins de production de manioc du pays.

Le promoteur a également annoncé la construction de 30 unités de transformation dans 15 provinces du pays, à raison de deux unités industrielles par province.

Malanje accueillera l'un des principaux pôles industriels et servira de site pilote pour la première usine, qui devrait employer environ 1 000 personnes.

Des discussions sont actuellement menées avec le ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi qu'avec le gouvernement provincial de Malanje en vue de la construction des pôles industriels et des infrastructures nécessaires.

Par ailleurs, Jordão Miguel a indiqué que le projet permettra de renforcer les compétences des agriculteurs et des ingénieurs agronomes dans les domaines de la production et de la transformation du manioc.

« Le pays dispose de spécialistes, mais pas dans tous les domaines nécessaires. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec l'Institut de recherche agronomique et l'ambassade du Brésil afin de faire venir prochainement des formateurs brésiliens en Angola », a expliqué le promoteur.

L'objectif est de former les équipes à une production industrielle et fortement orientée vers le marché, tout en réduisant les risques d'erreurs culturales grâce à l'utilisation de variétés améliorées de manioc, a-t-il conclu.