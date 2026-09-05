Angola: Quatre matches au programme de la troisième journée du Girabola

Luanda — Quatre matches sont au programme samedi et dimanche pour le compte de la troisième journée de la Liga Unitel Girabola, dont le dernier match ne sera disputé que le 23 septembre.

À Dundo, dans la province de Lunda-Norte, le Desportivo de Lunda Sul recevra samedi le Recreativo de Caála à 15h00, au stade das Mangueiras. À Luanda, le FC de Luanda sera opposé au FC de Cabinda à 15h30, au stade França Ndalu.

Toujours samedi, à Benguela, l'Académica de Lobito accueillera le Primeiro de Maio à 15h30, au stade de Buraco.

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Dimanche, le Bravos de Maquis sera opposé au São Salvador au stade Jonas Kufuna Mundunduleno, tandis que d'autres rencontres de la troisième journée sont également prévues.

La troisième journée prendra définitivement fin le 23 septembre, avec la réception du Kabuscorp de Palanca par le Sagrada Esperança au stade Quintalão de Dundo. Cette rencontre avait été reportée en raison de la participation du club de Palanca aux éliminatoires de la Coupe de la Confédération, en vue d'une qualification pour la phase de groupes.

En ouverture de la journée, le Petro de Luanda s'est imposé 3-0 face au Recreativo de Libolo, au stade du 11-Novembro, tandis que le Desportivo de Huíla s'est incliné à domicile face au Wiliete (0-1).

Dans l'affiche de la journée, le Primeiro d'Agosto a pris le dessus sur l'Interclube (2-1), au stade França Ndalu.

Le Wiliete occupe la tête du classement avec neuf points, à égalité avec le 1.º de Agosto, deuxième.

Tenant du titre, le Petro de Luanda est troisième avec sept points.