Afrique: Beach soccer - L'Angola vise la qualification pour la CAN face à l'île Maurice

Luanda — La sélection nationale angolaise de beach soccer a entamé jeudi, sur l'île de Luanda, sa préparation en vue du premier tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (CAN) de la discipline, face à l'île Maurice.

L'information a été communiquée à la presse par le chef du département de beach soccer de la Fédération angolaise de football (FAF), Ricardo Batalha, lors de la présentation de la liste des joueurs convoqués.

Selon le responsable, la sélection, composée de 24 joueurs présélectionnés, s'est regroupée jeudi matin et a effectué sa première séance d'entraînement à 10h00, au terrain communautaire d'Anazanga. Elle suivra un programme d'entraînement quotidien pendant une période d'environ douze jours.

Le match aller est prévu les 18 ou 20 septembre à l'île Maurice, tandis que le retour aura lieu en Angola, les 25 ou 27 septembre, à l'Arena de l'île de Luanda.

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Ricardo Batalha a indiqué que la FAF travaillait également à l'organisation du match retour, afin de satisfaire aux exigences de la Confédération africaine de football (CAF) et de garantir les meilleures conditions pour la tenue de la rencontre.

Le principal objectif, a-t-il précisé, est de franchir ce premier tour et d'accéder au deuxième, au cours duquel l'Angola pourrait affronter l'Égypte, avec pour ambition majeure de se qualifier pour la première fois pour la phase finale de la CAN de beach soccer.

« Nous voulons franchir ce premier tour et, ensuite, aborder le deuxième avec pour objectif principal de nous qualifier pour la première fois pour une CAN de la discipline », a-t-il déclaré.

Selon Ricardo Batalha, une éventuelle qualification contribuerait également au développement du beach soccer en Angola, une discipline qu'il considère comme étant en pleine expansion.

Bien qu'elle n'ait encore jamais participé à une phase finale de la CAN de beach soccer, l'Angola a pris part à deux éditions de la compétition de la COSAFA, terminant troisième du classement général lors de l'édition 2021.

Lors de la troisième édition, la sélection n'a pas réussi à franchir la phase initiale, mais a enregistré une victoire qualifiée d'historique face au Maroc, l'une des sélections les plus en vue du continent et du classement international.

Le responsable de la FAF estime que les résultats obtenus dans les compétitions régionales constituent des indicateurs encourageants pour la campagne de qualification à la CAN.

« Cette sélection est essentiellement composée de joueurs ayant participé aux deux éditions de la COSAFA. C'est une équipe solide, avec des joueurs expérimentés. Nous sommes donc confiants quant à notre capacité à réaliser une bonne performance dans cette phase de qualification », a-t-il souligné.