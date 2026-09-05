Afrique: Karaté - L'Angola participera au Championnat d'Afrique d'Alger avec 19 athlètes

4 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AB/WR/DF/BS

Luanda — La sélection angolaise de karaté-do, qui prendra part du 6 au 13 septembre au 24e Championnat d'Afrique, à Alger, sera représentée par 19 athlètes.

L'annonce a été faite à la presse par le président de la Fédération angolaise de karaté, Giliano André, lors de la cérémonie de remise du drapeau national, présidée par le chef du département des Études et du Développement sportifs de la Direction nationale des Sports, Sérgio Santos.

La délégation est composée d'athlètes des catégories cadets, juniors, moins de 21 ans et seniors. Elle s'envolera samedi pour Alger avec pour objectif de défendre les couleurs nationales au plus haut niveau, dans le respect des principes du fair-play.

Selon Giliano André, la sélection a entamé sa préparation en juillet, en mettant particulièrement l'accent sur les aspects physique, technique, tactique et mental.

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Le président de la Fédération angolaise de karaté estime que l'équipe est prête à relever le défi continental, malgré le niveau élevé de la concurrence.

« C'est une mission très difficile, mais pas impossible pour nous », a-t-il déclaré.

Pour cette édition, le staff technique entend améliorer les performances de l'Angola par rapport au dernier Championnat d'Afrique et rééditer les succès obtenus par le pays lors des éditions précédentes.

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