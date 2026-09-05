Sénégal: Niayes - L'ONAS vise le raccordement de 300 maraîchers

L'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) ambitionne de raccorder au moins 300 maraîchers de la bande des Niayes à son réseau de distribution d'eau épurée destinée à l'irrigation agricole, a déclaré vendredi son directeur général, Sény Diène.

« Nous avons l'ambition de raccorder au moins 300 maraîchers dans le cadre d'un projet en cours », a-t-il indiqué au terme d'une visite des travaux du Projet d'adduction d'eau épurée aux maraîchers des zones de grandes Niayes et de la Patte d'Oie d'après une dépêche de l'APS.

Selon le directeur général de l'ONAS, ce projet s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire, l'un des axes majeurs de l'Office. Il vise notamment à promouvoir la valorisation des sous-produits de l'assainissement, à travers l'utilisation des eaux épurées et des boues stabilisées.

« Notre conviction est que l'assainissement peut et doit contribuer à la préservation de la fertilité des sols grâce à l'utilisation des eaux épurées », a-t-il soutenu. M. Diène estime que cette pratique pourrait également contribuer à réduire le recours aux engrais chimiques, qu'il considère comme un facteur d'accélération de la dégradation des sols.

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Pour le directeur général, l'enjeu est désormais de franchir un nouveau palier dans la valorisation des sous-produits de l'assainissement. Il s'agit, selon lui, de démontrer que l'assainissement peut constituer un levier de développement agricole, en contribuant à l'amélioration des rendements et à la réduction de la dépendance aux fluctuations pluviométriques.