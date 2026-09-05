Sénégal: Justice - Tostan propose son expertise pour renforcer la réinsertion des détenus

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a reçu, ce vendredi 4 septembre 2026, une délégation de l'organisation non gouvernementale Tostan, conduite par son directeur exécutif, Sobel Ngom. Au coeur des échanges : la réinsertion des détenus, l'amélioration des conditions de détention et la question de l'état civil.

La rencontre a notamment permis de revenir sur les interventions de Tostan dans le milieu pénitentiaire. À travers son « Projet Prison », mis en oeuvre depuis 2003 d'abord à Thiès, puis à Dakar, notamment à Rufisque, à la Prison pour enfants et à la Maison d'arrêt pour femmes, l'organisation travaille sur le renforcement des capacités des détenus, le maintien des liens familiaux et la préparation à la réinsertion.

Au cours de l'audience, la délégation de Tostan a salué les initiatives engagées par le ministère de la Justice pour améliorer et humaniser les conditions de détention. Elle a également relevé certaines difficultés liées à la mise en oeuvre des modes alternatifs de règlement des litiges et des services probatoires.

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Dans cette perspective, l'organisation s'est dite disposée à contribuer au renforcement des capacités de l'administration pénitentiaire, notamment en s'appuyant sur l'expérience d'anciens détenus ayant réussi leur réinsertion. Une démarche qui vise à faire de ces parcours des exemples et des ressources dans les politiques d'accompagnement à la sortie de prison.

Des audiences foraines pour l'état civil

L'état civil a également occupé une place importante dans les discussions. Tostan a fait part de sa disponibilité à accompagner les pouvoirs publics dans la régularisation de nombreux dossiers, grâce notamment à un financement destiné à l'organisation d'audiences foraines.

L'organisation entend travailler en collaboration avec les collectivités territoriales afin de faciliter l'accès aux documents d'état civil pour les populations concernées. Cette initiative devrait faire l'objet d'échanges avec la Direction des Affaires civiles et du Sceau ainsi qu'avec le ministère en charge des Collectivités territoriales.

« La détention ne fait pas perdre sa dignité »

De son côté, le Garde des Sceaux a salué l'engagement de Tostan et réaffirmé sa disponibilité à accompagner ses initiatives dans le domaine de la réinsertion. Il a également apporté son soutien à la démarche concernant l'état civil.

Au cours de la rencontre, Me Moussa SARR a rappelé un principe central de l'action pénitentiaire : la détention ne fait pas perdre à une personne sa dignité humaine. Une conception qui place la préparation à la réinsertion et l'humanisation des conditions de détention au coeur des enjeux actuels de la politique pénale.