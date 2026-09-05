Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 septembre 2026

revue de presse

L'ONU adopte une réforme de la cartographie mondiale plus proche de la réalité

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté vendredi 4 septembre une résolution pour promouvoir une représentation cartographique mondiale plus fidèle à la taille réelle des continents, agrandissant notamment l'Afrique et rétrécissant les États-Unis.

Ce texte, porté par le Togo et l'Union africaine et coparrainé par la France, a été adopté par 164 voix contre une, celle des États-Unis, et six abstentions. La résolution vise à encourager les organisations internationales et les États à utiliser des représentations cartographiques de type « Equal Earth ». [Source RFI]

La Guinée a enterré les victimes de l'effondrement de la décharge de Dar-es-Salam

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La Guinée a organisé vendredi des funérailles collectives pour les 36 personnes tuées dans l’effondrement d’une décharge publique dans le quartier de Dar-es-Salam, à Conakry, dans la nuit du 22 au 23 août.

Les cercueils contenant les corps sans vie des victimes ont été transportés vers une mosquée de Bambeto, en banlieue de Conakry, la capitale, pour les prières. La cérémonie a rassemblé des milliers de personnes.

Une semaine après le drame, les proches des victimes demeurent inconsolables. [Source Africanews]

Niamey dénonce un « vaste réseau » piloté par la France

Le Conseil des ministres nigérien a accusé vendredi la France d’être à la tête d’un « vaste réseau de connivences » impliqué dans la tentative de déstabilisation des 28 et 29 août à Niamey et annoncé avoir constitué une « documentation conséquente », tout en se réservant le droit de saisir la justice internationale.

Le gouvernement nigérien a directement mis en cause vendredi la France dans la tentative de déstabilisation des 28 et 29 août à Niamey, affirmant disposer d’éléments documentaires sur ce qu’il qualifie d’« agression » et annonçant la possibilité d’engager des actions devant la justice internationale.

Réuni sous la présidence du général Abdourahamane Tiani, le Conseil des ministres a affirmé que les événements survenus les 28 et 29 août avaient été « orchestrés » par des éléments du Bataillon spécial de renseignement du Commandement des opérations spéciales (BSR-COS), notamment à la base aérienne 101. [Source Apanews]

Ouganda : Le retour du roi Oyo plonge le royaume de Tooro dans le deuil

L’Ouganda a vécu ce vendredi 4 septembre une journée chargée d’émotion. La dépouille du roi Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, souverain du royaume traditionnel de Tooro, est arrivée à l’aéroport international d’Entebbe, marquant le début d’une semaine d’hommages avant ses funérailles prévues le 12 septembre.

Mort aux États-Unis à l’âge de 34 ans après avoir été soigné pour un cancer, le roi Oyo aura régné pendant près de 31 ans. Son cercueil, accueilli avec les honneurs, a été reçu par le Président Yoweri Museveni en personne, entouré de membres du gouvernement, de responsables religieux et de représentants de la famille royale. [Source Afrik.com]

Guinée-Bissau. Le « oui » au référendum constitutionnel confirmé avec 70% des voix

Guinée-Bissau : le « oui » à une nouvelle Constitution, qui renforce les prérogatives du chef de l’État, a obtenu 70% des voix lors du référendum du 30 août, selon les résultats définitifs annoncés par la Commission nationale électorale. La participation s’est élevée à 63%, avant le retour annoncé des civils au pouvoir en décembre.

Les résultats définitifs d'un référendum constitutionnel, organisé fin août en Guinée-Bissau, confirment la victoire du "oui" au passage à un régime présidentiel fort, a annoncé la Commission nationale électorale (CNE).

"Aucun recours n'ayant été déposé (à la Cour suprême contre le déroulement du scrutin, ndlr), nous considérons les résultats issus du scrutin du 30 août comme définitifs", affirme un communiqué de la CNE diffusé jeudi soir. Selon ces résultats, 70% des électeurs ont voté "oui" contre 30% pour le "non". La participation a été de 63%. [Source Africa Radio]

Cuivre : La RDC se tourne vers les États-Unis pour réduire sa dépendance à la Chine

En juillet 2026, les États-Unis ont importé 225 094 tonnes de cuivre raffiné et d’alliages, un record mensuel qui traduit une accélération spectaculaire de la demande américaine.

Mais derrière ce chiffre, une autre tendance émerge, plus significative pour l’Afrique : la République démocratique du Congo se hisse au deuxième rang des fournisseurs de cuivre des États-Unis, avec près d’un quart des volumes importés ce mois-là, devançant le Canada et le Pérou. Une progression qui confirme la stratégie de diversification commerciale engagée par Kinshasa depuis 2025.

Sur les 225 094 tonnes de cuivre raffiné et d’alliages entrées sur le sol américain en juillet, le Chili reste le premier fournisseur avec environ 46 % des parts. La RDC suit désormais de près, avec une part estimée à 24 %, devant ses concurrents historiques. [Source Africapresse]

Afrique centrale : Le ciel, nouvelle frontière de la croissance

La flotte commerciale africaine passera de 755 appareils en 2025 à 1 625 en 2045. Derrière cette envolée, Boeing voit émerger un nouveau marché aérien porté par la démographie, l’urbanisation et surtout l’explosion des liaisons régionales. Pour l’Afrique centrale, le défi sera de ne pas rester à l’écart de cette révolution.

Le chiffre donne la mesure du bouleversement : 1 165 avions neufs pourraient être livrés aux compagnies africaines au cours des vingt prochaines années, selon les nouvelles perspectives 2026-2045 de Boeing. Les monocouloirs représenteront 870 appareils, soit environ 75 % des livraisons. Autrement dit, la croissance attendue sera d’abord celle des liaisons intérieures, régionales et de proximité.

Le trafic passagers africain devrait progresser de 6,5 % par an jusqu’en 2045. Le mouvement sera encore plus spectaculaire entre l’Afrique et le Moyen-Orient, avec une croissance annuelle estimée à 7,1 %, contre 3,4 % pour les liaisons avec l’Europe. Le continent change donc progressivement de géographie aérienne : moins dépendant des anciennes routes coloniales, davantage connecté à ses propres marchés et aux nouveaux hubs du Golfe. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Kenya : Ruto ordonne la fermeture de commerces tenus par des ressortissants chinois

Le président kényan William Ruto veut réserver une partie du petit commerce aux nationaux. Le chef de l’État a ordonné des contrôles à partir du 7 septembre contre les étrangers présents dans des activités telles que la vente ambulante et les petits commerces de détail. Les ressortissants chinois ont été directement cités par le président

Au Kenya, William Ruto veut limiter la présence des ressortissants chinois dans certaines activités commerciales de proximité. Le chef de l’État a donné ses instructions mercredi 2 septembre, lors d’une rencontre à State House avec des représentants des micro, petites et moyennes entreprises (MSME). Le président considère que les étrangers ne devraient pas exercer des activités que les entrepreneurs kényans sont en mesure d’occuper eux-mêmes.

Son message a directement visé les ressortissants chinois présents dans le commerce de détail. « En tant que gouvernement, nous ne pouvons pas permettre à des personnes de venir de Chine et d’ouvrir ici des magasins vendant les mêmes produits que les commerçants des MSME. Je vais demander un rapport à ce sujet et, s’il existe des magasins appartenant à des Chinois, nous les fermerons », a déclaré William Ruto. [Source LSI Africa]

Madagascar : Publication des membres du comité technique pour la concertation nationale

Le Premier ministre malgache, Mamitiana Rajaonarison, a officialisé la mise en place du comité technique chargé de planifier et d’encadrer la concertation nationale. Le chef du gouvernement a signé puis rendu publique la liste des personnalités mandatées pour superviser l’ensemble des opérations logistiques et thématiques préalables à ces assises politiques d’envergure.

L’architecture de cet organe exécutif rassemble un large éventail d’acteurs institutionnels et communautaires. La structure intègre des délégués issus directement de la Présidence de la Refondation ainsi que des représentants des ministères de l’Intérieur, des Finances et de la Refondation. À cette armature administrative s’ajoutent des délégués régionaux de la jeunesse, des membres d’organisations de la société civile et des Raiamandreny, les chefs traditionnels. [Source Beninwebtv]

Football : Les stars du Mondial génèrent 3,3 milliards de dollars de transferts

Les joueurs ayant participé à la Coupe du monde 2026 ont généré plus de 3,3 milliards de dollars de frais de transfert internationaux lors du mercato de mi-année, qui vient de s’achever, a annoncé la FIFA jeudi.

Selon l’instance dirigeante du football mondial, plus de 260 joueurs ayant disputé le Mondial, représentant 47 nationalités, ont changé de club durant cette période. Ils ont représenté plus d’un tiers des 9,89 milliards de dollars dépensés en transferts internationaux dans le football masculin, un montant record.

« Plus de 12 500 transferts internationaux ont été enregistrés dans le monde, établissant également un nouveau record pour le nombre de transferts lors d’un mercato de mi-année », a indiqué la FIFA dans une étude. [Source TRT Afrika]