Madagascar: Gaming - Kalanoro s'apprête à conquérir le Japon

5 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Du développement à Madagascar à une présentation au Japon, Kalanoro franchit une nouvelle étape sur la scène vidéoludique internationale. Le jeu du studio malgache Red Raketa sera présenté au Tokyo Game Show 2026, qui se tiendra du 17 au 21 septembre au Makuhari Messe, près de Tokyo.

Incubé par le Booster Ony, Red Raketa annonce également un partenariat avec Sega pour l'édition et le lancement de Kalanoro au Japon ainsi que sur plusieurs marchés asiatiques. La sortie officielle du jeu sur ces marchés est fixée au 24 septembre 2026.

Développé à Madagascar, Kalanoro puise son inspiration dans l'imaginaire, le folklore et le patrimoine culturel malgache. Le jeu combine exploration, action, plateforme et combats dans un univers fantastique inspiré de la Grande Île.

Cette participation au Tokyo Game Show constitue une nouvelle occasion pour Red Raketa de faire découvrir la création vidéoludique malgache à un public international. Avec son partenariat avec Sega et sa prochaine sortie sur plusieurs marchés asiatiques, Kalanoro franchit ainsi un nouveau cap dans son développement et son rayonnement à l'étranger.

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