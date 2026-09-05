Madagascar: Université de Mahajanga - Un module de lutte contre la corruption en Master 2

Du nouveau dans la lutte contre la corruption à Mahajanga. L'université de Mahajanga et le Bureau indépendant anticorruption (Bianco) ont décidé de renforcer leur engagement en faveur de la promotion de l'intégrité et de la lutte contre la corruption en milieu universitaire.

Dans cette optique, un atelier de conception d'un nouveau module de formation de lutte contre la corruption (LCC) destiné aux étudiants de niveau Master 2 de l'université de Mahajanga a été organisé pendant deux jours, les 1er et 2 septembre derniers, au siège du Bianco à Mahajanga Be. L'objectif est d'inculquer aux étudiants les valeurs fondamentales de la responsabilité, de la transparence et de la redevabilité, afin de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants engagés en faveur de la lutte contre la corruption.

Cette initiative repose sur le fruit de la collaboration entre la Confédération suisse, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le Bianco. Elle s'inscrit dans une démarche visant à intégrer durablement la prévention de la corruption et la promotion de l'intégrité dans le parcours universitaire.

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« Cette démarche contribue à la mise en oeuvre des orientations de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC) et de la Politique générale de l'État (PGE-R), en investissant dans la formation d'une nouvelle génération de professionnels engagés en faveur d'une gouvernance plus intègre et plus responsable », a déclaré le directeur territorial du Bianco à Mahajanga, Sitraka Harivony Maria Patrick Razanabahoaka. Dès la prochaine rentrée universitaire au sein des établissements participants, le module devrait faire l'objet d'une expérimentation.

Le projet démarrera, tout d'abord, au sein de trois établissements pilotes d'enseignement supérieur, à savoir l'Institut des Lettres, Civilisations et Sciences Sociales (ILC-SS), l'École de Droit et des Sciences Politiques (EDSP) et l'Institut Universitaire de Gestion et de Management (IUGM).