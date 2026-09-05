Madagascar: RN4 Berivotra - La circulation ouverte à tous les véhicules

Les travaux de remplacement du pont modulaire situé au PK 520+010 à Berivotra, sur la route nationale n°4, dans le district de Marovoay, sont achevés, selon le ministère des Travaux publics, mercredi dernier. Une nouvelle passerelle de type Bailey a été installée à la suite de la détérioration de l'ancienne infrastructure.

Les travaux ont duré deux jours. Une déviation a été aménagée pour les voitures légères, tandis que la circulation des camions a été suspendue durant cette période. Cette interruption a provoqué des perturbations, avec la formation d'une longue file de véhicules aux alentours de Berivotra. Les camions-citernes ainsi que les grands poids lourds de marchandises ont notamment dû patienter avant de pouvoir reprendre leur circulation.

Par ailleurs, le ministère des Travaux publics, en collaboration avec la direction régionale Boeny et la direction d'appui aux urgences, a procédé à la réhabilitation de la bretelle d'accès d'un autre pont situé à quelques centaines de mètres de là, à Berivotra.

« La rampe d'accès au niveau de cet autre pont au PK 520+750 est également redressée. Ces travaux faciliteront le transport et la circulation sur la RN4, notamment pour les véhicules reliant les différentes zones de cette route nationale », était noté sur la toile du ministère.