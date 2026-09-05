Madagascar: Dren Atsimo Andrefana - L'éducation en pilotage automatique

Cela fait 1 an que le directeur régional de l'Éducation nationale (DREN) Atsimo Andrefana, Etsimifaho, a démissionné, comme l'ensemble des directeurs régionaux du pays, dans le contexte des événements politiques qui ont secoué Madagascar. Depuis, le poste reste vacant. Pas un mois ne passe sans que des manifestations soient organisées devant les locaux de la DREN, tantôt pour réclamer divers droits des enseignants, tantôt pour exiger le paiement d'arriérés.

« L'actuel secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale est un membre du personnel de la DREN Atsimo Andrefana. Quand il a été nommé à ce poste, notre espoir reposait sur lui pour accélérer la nomination d'un nouveau directeur régional. Mais jusqu'ici, aucun nom n'a été annoncé », a indiqué hier un conseiller pédagogique.

Des appels à manifestation d'intérêt ont pourtant été lancés et une dizaine de candidatures jugées valables ont été enregistrées. Malgré deux changements à la tête du ministère en l'espace de 1 an, la région attend toujours son DREN. Atsimo Andrefana figure ainsi parmi les dernières régions du pays encore privées de directeur régional.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans l'attente d'une nomination, des enseignants non fonctionnaires et des vacataires espèrent l'intégration ou la reconsidération de leur situation et comptent sur le prochain DREN pour faire avancer leurs dossiers. Des centaines de signatures attendent surtout cette perle introuvable.