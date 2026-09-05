Ile Maurice: Natation - La moisson continue malgré la fatigue

Depuis le début des championnats, la sélection mauricienne a déjà remporté plus de dix médailles au Botswana. Vendredi, lors de la 3e journée à Gaborone, nos représentants ont encore fait parler d'eux en montant sur le podium, malgré la fatigue qui commence à se faire sentir dans les rangs mauriciens.

Aaniya Prayag a apporté une nouvelle médaille à la sélection, avec l'argent au 400 m nage libre chez les 11-12 ans. La Mauricienne a été devancée par la Botswanaise Lame Thomba, victorieuse en 5:11.91. La Seychelloise Emma Liu Chit Chon a pris la troisième place en 5:33.81.

Cette médaille est la quatrième d'Aaniya Prayag depuis le début de ces championnats. Elle avait décroché l'or au 800 m nage libre et le bronze au 100 m dos mercredi, avant de s'adju- ger une nouvelle médaille de bronze au 200 m dos jeudi.

Chez les 17 ans et plus, Lukas Chan Chuen s'est, lui, offert une première médaille d'or dans ces championnats. Le Mauricien a remporté le 50 m dos en 28.14, devançant les Botswanais Takundanashe Gondo (28.27) et Rayhan Khonat (28.55).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Autre belle performance, celle d'Alicia Kok Shun au 100 m brasse chez les 17 ans et plus. Déjà médaillée d'or au 50 m brasse mercredi, la Mauricienne a récidivé vendredi après-midi pour décrocher sa deuxième victoire dans cette compétition. Elle a arrêté le chrono à 1:15.56, soit un centième de mieux que la Namibienne Molina Smalley (1:15.57). La Botswanaise Yun-suh Chang a complété le podium en 1:18.17.

Au moment où nous mettions sous presse, d'autres épreuves étaient encore en cours. Nous y reviendrons prochainement.