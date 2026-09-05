Ile Maurice: Deepak Balgobin saisit la FCC...qui a déjà ouvert une enquête

La polémique sur l'intervention chirurgicale du ministre de la Santé, Anil Bachoo, prend désormais une tournure institutionnelle. Alors que les interrogations se multiplient sur les circonstances de son opération à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, la Financial Crimes Commission (FCC) a déjà ouvert, de sa propre initiative, un First Information Report (FIR) pour recueillir et vérifier les informations portées à sa connaissance. Cela, depuis le mardi 1eᣴ septembre.

Cette démarche est distincte de la plainte déposée par l'ex-ministre Deepak Balgobin, qui s'est présenté à la FCC avec ses deux avocats, pour déposer une plainte citoyenne. Il a demandé à la commission d'examiner plusieurs aspects de cette affaire et de déterminer si des éléments relevant de son mandat doivent faire l'objet d'une enquête. La FCC avait toutefois déjà enclenché ses propres vérifications et cherche notamment à reconstituer la chronologie des événements et à confronter les différentes déclarations publiques faites sur l'intervention du ministre.

Au centre de la controverse se trouve la participation du médecin privé d'Anil Bachoo à son opération. Le ministre avait affirmé que son intervention avait été réalisée par un chirurgien du secteur public et que son médecin privé était présent à titre d'observateur. Version remise en question lors de la Private Notice Question à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a indiqué que le médecin privé du ministre avait bien participé à l'intervention en raison de sa spécialisation.

Deepak Balgobin explique que, derrière cette controverse, se pose une question plus large : dans quelles conditions un médecin exerçant dans le privé a-t-il pu intervenir dans une opération réalisée dans un établissement public ? «La FCC devra notamment établir le statut exact du praticien, les circonstances de sa présence à l'hôpital, les autorisations éventuellement accordées et les règles applicables à ce type d'intervention.»

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La distinction entre le FIR de la FCC et la plainte de Balgobin est importante. Le FIR de la FCC n'est pas la conséquence directe de la plainte de Deepak Balgobin. Cette initiative de la commission est destinée à permettre la collecte et la vérification des informations disponibles. La plainte de l'ancien ministre ne vient donc que s'ajouter à une démarche déjà engagée.

Deepak Balgobin soutient que plusieurs points méritent d'être examinés par la commission et demande notamment que les faits soient établis sur la base de documents, témoignages et la chronologie des événements plutôt que sur de seules déclarations politiques. «Cette offense se trouve sous l'article 22 de la FCC Act "using office for gratification"».

Le MSM réclame la démission du ministre

Dans un communiqué diffusé sur Facebook le 2 septembre, le MSM est revenu sur cette affaire. Il estime que les déclarations du ministre et les informations fournies par le Premier ministre soulèvent des questions suffisamment sérieuses pour justifier son départ du gouvernement. Pour le MSM, Anil Bachoo ne devrait pas continuer à exercer ses fonctions pendant une enquête susceptible de le concerner. Il réclame donc qu'il se mette en retrait ou soit révoqué.