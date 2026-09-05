Ile Maurice: Frais d'examens de Rs 28 000 à Rs 30 000 à payer avant le 11 septembre

Les candidats aux examens de School Certificate (SC) et Higher School Certificate (HSC), qui ne respectent pas le critère de présence devront, cette année encore, s'acquitter eux-mêmes de leurs frais d'examens. La facture peut atteindre environ Rs 28 000 pour le SC et Rs 30 000 pour le HSC, selon le nombre et le niveau des matières choisies.

Selon les règlements relatifs à la subvention des frais d'examens par l'État, les élèves doivent justifier d'au moins 90 % de présence au collège pour bénéficier de cette prise en charge. Cela correspond à un maximum de 30 jours d'absence sur les deux années de Grades 12 et 13, soit 15 jours par année. Le Mauritius Examinations Syndicate (MES) a cessé de comptabiliser les absences à partir d'hier, vendredi 4 septembre.

Pour les candidats concernés, la date limite de paiement a été fixée au 11 septembre. Aucun time-table officiel ne leur sera remis avant le règlement des frais. Une situation qui pousse déjà de nombreux parents à rechercher des certificats médicaux pour justifier les absences de leurs enfants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le SC, les frais s'élèvent à Rs 3 336 par matière, auxquels s'ajoutent Rs 526 de frais administratifs. Un candidat présentant huit matières devra ainsi débourser Rs 27 214. Au HSC, les frais sont d'environ Rs 6 100 par matière au niveau principal (A Level) et d'environ Rs 4 000 au niveau subsidiaire (AS Level). Pour trois matières principales et deux matières subsidiaires, le montant total atteint environ Rs 26 826, frais administratifs compris.

Le ministère de l'Éducation et des ressources humaines explique que cette règle vise à encourager les élèves à fréquenter régulièrement l'école et à assister à leurs classes. «C'est l'État qui paie les frais d'examens des élèves», rappelle le ministère, justifiant ainsi l'importance du critère de présence. Les examens du HSC débutent le 17 septembre, et ceux du SC le 18 septembre. Les time-tables officiels seront distribués le lundi 7 septembre. Les deux examens de Cambridge 2026 prendront fin le 13 novembre. Cette année marquera également le premier examen de Kreol Morisien au niveau subsidiaire au HSC, et les épreuves sont prévues les 1eᣴ, 5 et 27 octobre.