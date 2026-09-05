Ile Maurice: Deux ouvriers retrouvés vivants après neuf jours passés dans un tunnel

Une rare bonne nouvelle au coeur du drame. Les secours népalais ont réussi, vendredi 4 septembre, à extraire vivants deux ouvriers piégés dans un tunnel du nord du pays depuis la crue catastrophique du 26 août, ont annoncé deux ministres.

«Nous avons été informés qu'une personne vient juste d'être extraite saine et sauve du tunnel de Trishuli-3», a indiqué le ministre de l'Énergie, Biraj Bhakta Shrestha, dans un groupe de discussion partagé avec la presse. Peu après, le ministre de l'Intérieur, Sudan Gurung, a annoncé le sauvetage d'une deuxième personne.

Des centaines d'ouvriers piégés

Depuis une semaine, des dizaines de sauveteurs népalais, épaulés par des experts venus d'Inde, de Chine et de Corée du Sud, travaillent sans relâche pour dégager plusieurs tunnels ensevelis par la crue sur différents sites de centrales hydroélectriques et de barrages en construction.

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Peu après la catastrophe, les autorités népalaises avaient estimé qu'une centaine d'ouvriers pourraient être prisonniers dans le seul tunnel de Trishuli-3. Jusqu'à vendredi, les équipes de secours n'avaient retrouvé que quelques corps sans vie dans les tunnels remplis d'eau et de boue. Pour progresser, elles ont notamment utilisé des explosifs et des excavatrices.

Le mur d'eau, de glace et de débris qui a dévasté plusieurs vallées à la frontière entre le Népal et la Chine a fait au moins 1 280 morts et plus de 5 600 disparus, selon les derniers bilans officiels. Parmi les personnes portées disparues figurent plus de 900 employés et ouvriers travaillant sur des sites hydroélectriques au Népal.

«Ne vous inquiétez pas, on vient vous sauver»

Vendredi matin, le gouvernement népalais a publié des photos des deux rescapés, identifiés comme Sanjay Shah et Kabir Maharjan, évacués du tunnel sur des civières par des sauveteurs casqués.

«Je suis si heureux, mon coeur est maintenant beaucoup plus léger», a déclaré à l'AFP Amir Maharjan, le frère de l'un des deux ouvriers.

Peu avant l'annonce officielle du sauvetage, Arnold Dix, spécialiste australien des opérations de secours en profondeur impliqué dans les recherches, avait indiqué qu'un premier contact avait été établi avec des survivants.

Selon lui, les secours auraient reçu une faible réponse depuis l'intérieur du tunnel : «hunchha», un mot népalais signifiant «oui» ou «OK».

Les sauveteurs leur auraient alors répondu : «Ne vous inquiétez pas, on vient vous sauver.»

Les deux ouvriers rescapés doivent être transportés vers la capitale, Katmandou, selon le ministre de l'Énergie.