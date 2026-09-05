Ile Maurice: Athlétisme - Rendez-vous à Belle-Mare aujourd'hui

La compétition montera en intensité ce samedi lorsque la ligue nationale de cross-country Vital prendra la direction de la côte est de l'île. En effet, la troisième manche se déroulant sur la plage publique de Belle-Mare à partir de 9h, permettra aux prétendants au titre de se démarquer sur leurs poursuivants.

Après la deuxième manche disputée le weekend dernier à Gros-Cailloux, Aneeshrao Suddhoo a confirmé ses ambitions de titre en remportant la deuxième manche. Avec une distance de 8 km à couvrir, le sociétaire de l'Association sportive de Vacoas-Phoenix (ASVP) fut le premier à franchir la ligne d'arrivée en 27m01s.

Chez les dames, la tenante du titre, Sonia Soodon (ASVP) a fait un retour remarqué à la compétition. Confrontée à un parcours de 5 km, elle a dominé sa course pour s'imposer en 20m38s devant Aurore Laviolette (RoseBelle AC). Cette dernière, victorieuse lors de la manche inaugurale, prend cette foisci la place de dauphine avec un chrono de 23m28s.

En junior, l'on note la belle victoire de Nathanaëlle Duval du Port-Louis Racers AC en 22m21s chez les filles, alors que Darius Fra de Le Hochet AC s'est imposé chez les garçons en 20m16s.

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L'étape d'aujourd'hui à Belle-Mare marquera le début des manches dans les régions côtières, culminant par la finale et les championnats de Maurice qui se disputeront le samedi 26 septembre à Mont-Choisy.