Madagascar: Assainissement - La CUA sanctionne les mauvais élèves de l'hygiène

Une délégation de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a mené une opération coup de poing hier. Plusieurs contrevenants aux règles d'hygiène ont été sanctionnés.

Un inspecteur d'hygiène lors d'une descente sur terrain.Des riverains ont été convoqués hier au bureau de la direction de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène de la CUA, à Isotry, pour non-respect des dispositions du code municipal d'hygiène. Ces infractions ont été constatées lors d'une opération coup de poing menée par des inspecteurs d'hygiène, des policiers municipaux et des représentants de diverses directions de la commune.

À Ambalavao-Isotry, première étape de l'intervention, des commerçants ont été pris en flagrant délit d'abandon de déchets devant leurs locaux, ordures qui se sont ensuite éparpillées sur la chaussée. Dans ce même quartier, des vendeurs de rue ont été sanctionnés pour absence de vitrine de protection, de tablier ou de couvre-chef.

« Plusieurs personnes ont reçu une convocation, mais nous ne savons pas si toutes s'y sont présentées. Elles ont également été sommées de procéder à une remise en état immédiate des lieux », indique un responsable du fokontany d'Ambalavao-Isotry.

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Du côté d'Anosibe, où une équipe de la CUA est également descendue sur le terrain, quatre personnes auraient été convoquées dans le cadre de cette même opération. « Plusieurs infractions ont été relevées : la cuisine d'une gargote faisait simultanément office de douche, les toilettes d'un foyer se déversaient directement dans les canaux, un individu jetait ses ordures sur la voie publique et un autre s'est montré particulièrement récalcitrant », précise une source locale.

Sommées

Les sanctions prévoient le paiement d'une amende, assorti de l'obligation de nettoyer les lieux. La direction de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène n'a pas encore communiqué le bilan complet de cette première intervention.

« Nous procédons toujours à la collecte des données. La seule information que nous pouvons partager pour le moment est que les personnes prises en train de souiller l'espace public ont été sommées de nettoyer », indique la direction.

Cette opération aurait conduit à une légère amélioration de la propreté dans le quartier d'Ambalavao-Isotry, selon les constats du fokontany. « Mais il reste à voir combien de temps cela durera », nuance notre source.

Malgré ces contrôles, l'insalubrité continue de régner dans de nombreux quartiers tels qu'Isotry, Anosibe, Analakely ou Behoririka. Les ordures s'éparpillent sur la chaussée et les marchands occupent la rue, perturbant la circulation. Ces derniers estiment pourtant remplir leurs devoirs : « Chaque matin, nous prenons un balai pour nettoyer cet axe », affirme une commerçante installée devant le bâtiment municipal d'Ambodin'Isotry secteur où la voie reste pourtant encombrée par les étals et jonchée de déchets.