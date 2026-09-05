Madagascar: Interclubs - CFFA et FC Rouge veulent assurer

Les clubs champions nationaux, CFFA jouera son match aller de la Ligue des champions ce soir à Maurice tandis que FC Rouge affrontera Lijabatho FC sur sa pelouse en Zambie.

Jour-J. Les deux clubs porte-fanions de la Grande Île entrent en lice ce samedi. Ils jouent tous les deux à l'étranger, faute de stade homologué au pays. Le club champion de Madagascar, le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (CFFA), comme l'équipe vainqueur de la Coupe nationale, FC Rouge, ambitionnent et tâcheront d'assurer la victoire au match aller pour mieux gérer par la suite le retour. À sa deuxième participation après son élimination au premier tour en 2023 car n'ayant plus joué le match retour après la lourde défaite à l'aller, CFFA rêve cette fois d'atteindre au moins le second tour de la Ligue des champions africaine.

Les hommes du coach Franck Rajaonarisamba recevront en fin de cet après-midi le club champion du Lesotho, Lijabatho FC, au complexe sportif de Côte d'Or à Maurice. Le coup d'envoi sera donné à 17 heures, heure malgache. Le club d'Andoharanofotsy et ses vingt-cinq joueurs espèrent la venue massive des supporters compatriotes à l'île aux Dodos. La rencontre sera officiée par quatre arbitres comoriens.

Premier pas

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Les vingt-trois Rouges, en déplacement, joueront quant à eux cet après-midi contre les Red Arrows zambiens à 16 heures, heure malgache, au stade Levy Mwanawasa dans la ville de Ndola. C'est la toute première sortie internationale de l'équipe de quartier d'Alarobia Amboniloha qui affrontera pour sa part un club déjà double champion de la Zambie. La délégation avait quitté le pays mardi après-midi et avait débarqué à Ndola mercredi après une escale technique au Botswana et une escale de nuit à Addis-Abeba.

Les deux clubs représentants malgaches à l'interclubs africains reviendront au pays le lendemain des matchs avant d'aller jouer le retour. CFFA jouera son match retour en Afrique du Sud le 12 septembre tandis que FC Rouge accueillera les Zambiens le 13 septembre à l'île Maurice.