Madagascar: Traditions - Morondava hôtesse du Taombavao Lohataona

Du 14 au 18 septembre, Morondava accueillera la célébration nationale du Taombaovao Lohataona, placée sous le signe de l'identité, du fihavanana et de l'unité nationale.

Morondava deviendra, pendant cinq jours, un véritable point de rencontre des cultures et des traditions malgaches. Tangalamena Zakariasy Patrick, président du comité d'organisation du Taombaovao Lohataona 2026, annonce officiellement la tenue de la célébration nationale à Morondava, dans la région Menabe.

Les festivités se dérouleront du 14 au 18 septembre. La première journée sera marquée par un grand défilé, ou carnaval culturel, réunissant les différentes ethnies, avec une arrivée prévue sur la plage. Elle sera également ponctuée d'une cérémonie traditionnelle et d'une rencontre culturelle.

Le programme prévoit ensuite une journée consacrée aux traditions et aux pratiques ancestrales des différentes ethnies de Madagascar, autour du

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« nofonkena mitam-pihavanana », suivie de plusieurs conférences réunissant des enseignants, des universitaires et des représentants de différentes communautés. Une rencontre entre les parents et les autorités traditionnelles est également prévue.

Une visite à Mahabo, située à environ 45 kilomètres, figure aussi au programme, avec la participation de différents rois accompagnés de leurs délégations.

Choix

Un rituel de demande de bénédiction à l'embouchure du fleuve Morondava, notamment pour l'amélioration de la pêche, est également annoncé, avant l'installation d'une stèle et une cérémonie officielle organisée par les autorités traditionnelles.

Pour les organisateurs, le Taombaovao Lohataona dépasse le cadre d'une simple manifestation culturelle. « Le Lohataona est avant tout une célébration de ce que nous sommes, de notre histoire et de nos valeurs communes », explique Tangalamena Patrick Zakariasy. L'événement vise notamment à rassembler les Malgaches autour du fihavanana, de la solidarité et de l'unité nationale, tout en favorisant la transmission du patrimoine aux générations futures.

Le choix de Morondava n'est pas présenté comme un hasard. La capitale de la région Menabe dispose d'un important patrimoine historique, culturel et ancestral et conserve une place importante dans la vie communautaire et dans la préservation des différentes pratiques traditionnelles de Madagascar.

L'édition 2026 entend ainsi mettre particulièrement en valeur les richesses culturelles et ancestrales du Menabe, tout en réunissant des représentants venus de différentes régions du pays. « Nous voulons faire de Morondava un grand lieu culturel et mettre en lumière les richesses du Menabe tout en rassemblant les différentes régions », souligne le président du comité d'organisation.

Le comité insiste enfin sur le caractère national de la démarche. « Il ne faut pas confondre cette initiative avec une appartenance politique ou une croyance religieuse. C'est un mouvement national destiné à renforcer l'unité et le fihavanana des Malgaches», affirme Tangalamena Patrick Zakariasy.

Pour 2026, le rendez-vous de Morondava entend surtout faire du Taombaovao Lohataona un moment de rassemblement et de transmission culturelle à l'échelle nationale.