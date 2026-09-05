Madagascar: Filière aurifère - Brieville accueille la Foire de l'or

La première édition de la Foire de l'Or se déroule du 1er au 6 septembre à Brieville, dans la région de Betsiboka. L'événement met en valeur le potentiel minier de la commune. En marge de cet événement, une réunion avec les maires du district de Tsaratanàna a permis de rappeler que Brieville figure parmi les principaux bassins de production d'or de la région, comptant plusieurs milliers d'orpailleurs et de nombreux collecteurs. La municipalité ambitionne de faire de cette localité un carrefour pour la filière aurifère, capable de stimuler l'économie locale et d'attirer les investisseurs, à travers cet événement.

La foire, animée par divers stands, des activités culturelles et des rencontres sportives, enregistre la participation de secteurs clés tels que les télécommunications, la santé et la microfinance rurale. Le directeur général de la Centrale de l'Or de Madagascar (COM), présent lors de l'événement, a assuré l'ouverture officielle.

Stratégie

La formalisation des acteurs par la délivrance de cartes d'orpailleurs et de collecteurs, ainsi que par l'octroi d'agréments d'exportation, s'inscrit dans la stratégie de l'État pour réguler la filière.

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L'objectif consiste à bâtir une chaîne de valeur légale, de l'extraction à l'exportation, afin de garantir à la commune et à la région le recouvrement des ristournes minières et des retombées économiques. Des responsables techniques de la COM ont détaillé aux élus les modalités de délivrance des cartes, les zones autorisées et leur durée de validité, à l'occasion. Cette démarche est destinée à assainir le secteur pour que la production locale alimente en priorité les circuits agréés.