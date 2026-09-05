Madagascar: Filière aurifère - Brieville accueille la Foire de l'or

5 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La première édition de la Foire de l'Or se déroule du 1er au 6 septembre à Brieville, dans la région de Betsiboka. L'événement met en valeur le potentiel minier de la commune. En marge de cet événement, une réunion avec les maires du district de Tsaratanàna a permis de rappeler que Brieville figure parmi les principaux bassins de production d'or de la région, comptant plusieurs milliers d'orpailleurs et de nombreux collecteurs. La municipalité ambitionne de faire de cette localité un carrefour pour la filière aurifère, capable de stimuler l'économie locale et d'attirer les investisseurs, à travers cet événement.

La foire, animée par divers stands, des activités culturelles et des rencontres sportives, enregistre la participation de secteurs clés tels que les télécommunications, la santé et la microfinance rurale. Le directeur général de la Centrale de l'Or de Madagascar (COM), présent lors de l'événement, a assuré l'ouverture officielle.

Stratégie

La formalisation des acteurs par la délivrance de cartes d'orpailleurs et de collecteurs, ainsi que par l'octroi d'agréments d'exportation, s'inscrit dans la stratégie de l'État pour réguler la filière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif consiste à bâtir une chaîne de valeur légale, de l'extraction à l'exportation, afin de garantir à la commune et à la région le recouvrement des ristournes minières et des retombées économiques. Des responsables techniques de la COM ont détaillé aux élus les modalités de délivrance des cartes, les zones autorisées et leur durée de validité, à l'occasion. Cette démarche est destinée à assainir le secteur pour que la production locale alimente en priorité les circuits agréés.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.