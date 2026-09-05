Madagascar: Gastronomie - Les recherches culinaires valorisent les saveurs régionales

Les recherches culinaires menées par la Cheffe Henintsoa Moretti mettent en lumière la richesse et la diversité des traditions gastronomiques malgaches. À travers son projet « Lakozia Mitety Faritra », elle est partie à la découverte des spécialités de plusieurs régions et des recettes transmises de génération en génération. Cette démarche lui a permis de recueillir et de valoriser différentes préparations, parmi lesquelles le Bonitsy et le Pilao. Ces recherches montrent la richesse d'un patrimoine culinaire propre à chaque territoire. « La cuisine malgache ne se résume pas au henakisoa sy ravitoto. Chaque région possède ses propres saveurs et ses spécialités », souligne la Cheffe.

Ce travail de recherche et de transmission s'est notamment concrétisé par la publication, en 2024, de l'ouvrage « Haka Fy Tsiro ». Le livre réunit 22 recettes ancestrales et participe à la valorisation de la diversité de la gastronomie malgache. Il contribue également à promouvoir les produits locaux ainsi que les savoir-faire qui leur sont associés.

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Dans la continuité de ce travail, l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) et Haka Fy Authentic Restaurant ont renouvelé leur partenariat. Un avenant à leur convention a été signé le 3 septembre à Antsahavola, prolongeant leur collaboration jusqu'en 2028. L'accord prévoit notamment la participation de la Cheffe Moretti aux événements internationaux organisés par l'ONTM pour promouvoir la gastronomie et le terroir malgaches.

Le premier rendez-vous est fixé au salon IFTM Top Resa, du 15 au 17 septembre à Paris. Les 15 et 16 septembre, une animation « Les saveurs de Madagascar » permettra aux visiteurs de découvrir des bouchées traditionnelles préparées par la Cheffe Moretti.