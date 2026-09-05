Madagascar: Entrepreneuriat - Les étudiants créent des solutions innovantes

L'accès au matériel nécessaire aux études reste difficile pour certains étudiants, faute de moyens financiers suffisants. Pour répondre à cette difficulté, une équipe de jeunes participants à la première édition de l'Hackathon Itovia a imaginé E-Takalo, une plateforme permettant de donner une seconde vie aux objets dont les utilisateurs n'ont plus l'utilité. Le principe est simple : proposer des biens pouvant être récupérés, échangés ou, éventuellement, achetés par d'autres personnes. L'initiative vise ainsi à faciliter l'accès à certains objets tout en favorisant leur réutilisation.

L'idée a séduit le jury de la compétition. E-Takalo a remporté le premier prix parmi les sept équipes ayant participé à l'Hackathon, organisé du 31 août au 3 septembre. Pendant quatre jours, 20 jeunes issus de plusieurs régions ont travaillé à la conception de solutions numériques répondant à des problématiques concrètes. Pour l'équipe gagnante, le défi est désormais de faire évoluer le projet. « Le modèle économique doit permettre de rendre le projet rentable », explique la représentante de l'équipe. La question du financement et de la viabilité constitue ainsi une prochaine étape pour E-Takalo.

Au-delà de la récompense de 750 000 ariary, cette expérience offre à l'équipe l'occasion de poursuivre le développement d'une solution née d'un besoin quotidien. Elle illustre également la capacité des jeunes à transformer les difficultés rencontrées dans leur vie étudiante en opportunités pour créer des solutions numériques accessibles et innovantes.