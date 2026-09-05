Madagascar: Études supérieures - L'agronomie offre de vastes opportunités

Le secteur de l'agronomie offre de nombreux débouchés professionnels encore vacants. « L'économie malgache repose largement sur la production agricole et l'élevage. Face à l'ampleur des besoins, les diplômés en agronomie restent peu nombreux », indique le Pr Hery Razafimahatratra, directeur de l'École supérieure des sciences agronomiques de l'université d'Antananarivo, hier, dans le cadre de l'annonce du Salon de l'agronomie 2026, qui se tiendra les 15, 16 et 17 septembre à Ankatso.

Le domaine de l'agronomie offrirait encore de très larges débouchés à Madagascar. Ces débouchés varieraient de l'agriculture à l'élevage, de la transformation agroalimentaire, des sciences qui ont pour objet la conservation, l'aménagement et la gestion des milieux forestiers et la protection de l'environnement, le domaine de la gestion à travers l'agromanagement, ainsi que les secteurs liés au développement de projets et à la production. Les diplômés pourraient aussi bien travailler dans une société que monter leur propre entreprise. « Rares sont les étudiants qui ont achevé leurs études dans cet établissement qui ne trouvent pas d'emploi », enchaîne ce professeur.

Il estime une méconnaissance des jeunes de la filière, ainsi qu'une certaine hésitation à s'engager en milieu rural. « Ce salon permet entre autres de faire connaître la filière agronomie de l'Université d'Antananarivo aux nouveaux bacheliers », poursuit ce directeur.

Bien que les jeunes s'intéressent davantage à cette filière, la capacité d'accueil demeure restreinte. Faute d'infrastructures suffisantes, l'ESSA ne forme que 120 à 130 diplômés par an.

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