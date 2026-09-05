Afrique: Tennis / Sommet Africain U14 - Areyanna Raharinosy se forge une expérience au Maroc

5 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

À seulement 12 ans, Areyanna Raharinosy s'apprête à relever un nouveau défi international. Vice-championne de Madagascar U14 à 12 ans et classée 42e en Afrique dans sa catégorie, la jeune raquette malgache participera, du 7 au 12 septembre au Maroc, au Championnat d'Afrique U14, grâce à une Wild Card et au soutien financier de ses parents.

Pour Areyanna Raharinosy, ce sommet continental constitue son troisième tournoi international de l'année, après des étapes disputées à Maurice et au Zimbabwe. Ses prestations lui ont valu une invitation en Wild Card, récompensant sa progression et son potentiel.

À 12 ans, la jeune raquette, également classée en 4e série Dames à Madagascar, s'attaque à une catégorie où elle devra se mesurer à des adversaires plus expérimentées. La présence du Top 20 africain U14 donnera ainsi une dimension particulière à son parcours. L'objectif est avant tout de se situer, de mesurer l'écart avec l'élite continentale et d'accumuler de précieuses expériences pour la suite.

Son passage à Harare a déjà constitué une première confrontation avec le haut niveau U14. Elle s'était inclinée au premier tour face à la Zimbabwéenne Cloé Hayes (0-6, 0-6), une défaite qui s'inscrit néanmoins dans une démarche d'apprentissage.

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Sur le plan national, Areyanna a confirmé ses qualités en atteignant la finale du Championnat de Madagascar U14, avant de s'incliner face à Onintsoa Ramanampanoharana.

Avec son 42e rang africain, son jeune âge et une expérience internationale encore en construction, Areyanna aborde donc le Maroc sans complexe. L'enjeu sera de franchir un nouveau cap, d'emmagasiner des matchs et de mesurer le chemin à parcourir pour se rapprocher progressivement du Top 20 africain.

D'autres jeunes raquettes malgaches étaient également pressenties pour participer à ce sommet africain. Toutefois, elles n'ont pas pu finaliser leurs démarches administratives dans les délais.

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