Madagascar: Basketball/Jerry Pepin Rabibisoa - « J'entame une nouvelle vie aux États-Unis »

interview

Aux États-Unis, Jerry Pépin Rabibisoa, 21 ans / 2,03m, poursuit son parcours en combinant études et basketball. Le natif de Toliara entend tirer le meilleur de cette expérience.

Jerry Pépin Rabibisoa, comment se passe votre intégration aux États-Unis?

Mon intégration aux États-Unis se passe plutôt bien. Au début, ce n'était pas forcément facile parce que tout était nouveau pour moi : la culture, la vie quotidienne, les études et surtout la langue. Mais, petit à petit, je m'adapte et je prends de plus en plus mes repères. Les personnes autour de moi m'ont bien accueilli, notamment mes coéquipiers, mes coachs et les personnes de l'école. Je me sens vraiment bien entouré et cela m'aide beaucoup à m'intégrer.

L'anglais a-t-il été un obstacle à votre arrivée ?

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Pour l'anglais, je progresse chaque jour. Au début, j'avais parfois du mal à comprendre certaines conversations, mais maintenant, je comprends beaucoup mieux. J'essaie surtout de parler le plus possible pour m'améliorer. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je vois déjà une belle progression.

Comment se passe votre adaptation aux études américaines ?

Concernant les études, ça se passe bien également. Le système scolaire est différent de ce que j'ai connu auparavant, donc il faut beaucoup de travail et d'organisation. J'essaie de rester sérieux et de donner le meilleur de moi-même, tout en continuant à travailler dur dans le basket.

Est-il difficile de concilier les études et le basketball ?

Il faut beaucoup d'organisation et de sérieux pour réussir à faire les deux. Je dois rester concentré sur mes études tout en continuant à travailler dur dans le basket. C'est un équilibre que j'essaie de trouver au quotidien. Le basket m'ouvre les portes d'une nouvelle vie aux États-Unis. Cette expérience américaine change ma façon de voir l'avenir, car je suis venu de loin, du fin fond de Toliara, pour saisir ma chance ici, en Amérique.

Que représente cette expérience américaine et quelles sont vos ambitions ?

Je suis très reconnaissant d'avoir cette opportunité de vivre cette expérience aux États-Unis. Je viens de loin et je n'aurais peut-être jamais imaginé être ici un jour. Aujourd'hui, je veux profiter de chaque opportunité, progresser, réussir dans mes études et continuer à avancer dans le basket. Pour terminer, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser ce rêve, devenu une réalité. Je tâcherai de ne pas les décevoir.