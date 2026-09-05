Madagascar: Qualifications CAN 2027 - Trois joueurs du Disciples FC présélectionnés

5 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Trois locaux dans la présélection. Les joueurs susceptibles de former la sélection malgache en vue des deux premières journées de qualifications à la Coupe d'Afrique des nations 2027 viennent de recevoir leur convocation. Trois joueurs du Disciples FC, en l'occurrence Rado Rabemanantsoa, Bono Rabearivelo et Andy Rakotondrajoa, figurent parmi les présélectionnés. Les expatriés ont eux aussi reçu la même lettre de convocation.

En déplacement, les Barea joueront d'entrée contre les Super Eagles nigérians dans le compte de la première journée le vendredi 25 septembre à 20 heures, heure malgache, au stade international de Godswil Akpabio dans la ville d'Uyo au Nigéria. Faute de stade homologué, les Barea recevront par la suite les Taifa Stars tanzaniens le mardi 29 septembre à 19 heures, heure malgache, au stade d'honneur de Meknès au Maroc.

La liste des retenus devrait être connue dans la semaine prochaine. Madagascar jouera contre la Guinée-Bissau en aller et retour aux journées 3 et 4 entre le 9 et le 17 novembre. Les deux dernières journées contre le Nigéria et la Tanzanie à l'extérieur auront lieu du 22 au 30 mars de l'an prochain.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.