Madagascar: Qualifications CAN 2027 - Trois joueurs du Disciples FC présélectionnés

Trois locaux dans la présélection. Les joueurs susceptibles de former la sélection malgache en vue des deux premières journées de qualifications à la Coupe d'Afrique des nations 2027 viennent de recevoir leur convocation. Trois joueurs du Disciples FC, en l'occurrence Rado Rabemanantsoa, Bono Rabearivelo et Andy Rakotondrajoa, figurent parmi les présélectionnés. Les expatriés ont eux aussi reçu la même lettre de convocation.

En déplacement, les Barea joueront d'entrée contre les Super Eagles nigérians dans le compte de la première journée le vendredi 25 septembre à 20 heures, heure malgache, au stade international de Godswil Akpabio dans la ville d'Uyo au Nigéria. Faute de stade homologué, les Barea recevront par la suite les Taifa Stars tanzaniens le mardi 29 septembre à 19 heures, heure malgache, au stade d'honneur de Meknès au Maroc.

La liste des retenus devrait être connue dans la semaine prochaine. Madagascar jouera contre la Guinée-Bissau en aller et retour aux journées 3 et 4 entre le 9 et le 17 novembre. Les deux dernières journées contre le Nigéria et la Tanzanie à l'extérieur auront lieu du 22 au 30 mars de l'an prochain.