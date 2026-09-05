Madagascar: Rugby à XV / Finale du TOP 12 - L'Uscar veut briser la loi du Cosfa

Le stade Makis d'Andohatapenaka s'apprête à accueillir, ce dimanche 6 septembre à 15 heures, la finale du XXL Energy Top 12. Elle mettra aux prises le Cosfa, multiple champion de Madagascar, contre l'Uscar. Invaincu cette saison, le Cosfa part favori face à une Uscar qui rêve de transformer sa première finale en sacre historique. Deux équipes aux trajectoires différentes, mais le Cosfa possède les meilleurs arguments. Les militaires ont traversé la phase régulière sans la moindre défaite, terminant la compétition avec une impression de maîtrise et de constance. Une dynamique confirmée en demi-finale contre le FT Manjakaray, champion en titre, battu au terme d'un duel particulièrement serré, 30-28.

Cette invincibilité donne naturellement au Cosfa le costume de favori. Son efficacité au pied constitue notamment une arme redoutable. Chaque pénalité accordée peut ainsi se transformer en points précieux. Mais les militaires savent aussi qu'ils devront rester vigilants jusqu'à la dernière seconde.

Leur dernière confrontation avec l'Uscar en championnat a montré que leur adversaire possède les ressources nécessaires pour revenir dans une rencontre. Mené de 21 points et réduit à quatorze après un carton rouge précoce, l'Uscar avait réussi à revenir à seulement quatre longueurs avant de s'incliner 46-42. Une remontée qui reste forcément dans les esprits.

Pour le Cosfa, cette finale aura également une dimension particulière. Le club militaire veut rendre hommage à son ancien entraîneur Rija Randrianarison, disparu en juillet 2025. Après avoir accompagné l'équipe durant plusieurs saisons, le technicien reste présent dans la mémoire du groupe.

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Changer l'histoire

Face au favori, l'Uscar arrive avec une motivation différente. Depuis plusieurs saisons, le club de la Commune urbaine d'Antananarivo butait sur le dernier obstacle avant la finale. Cette fois, le verrou a sauté. En demi-finale, les joueurs de l'Uscar ont arraché leur qualification contre le CEA Andranomanalina, 37-35, au terme d'une rencontre où le mental a fait la différence.

Pour son capitaine Anthony Razafindratsimba, cette première finale n'est pas le fruit du hasard. « Atteindre la finale n'est pas arrivé par hasard. Affronter le Cosfa est un honneur et nous sommes prêts à relever ce grand défi avec l'ambition de chercher le titre national », affirme-t-il.

Du côté militaire, le discours est tout aussi clair.

« Nous sommes prêts à retrouver le trône du champion. La victoire est obligatoire », souligne Noé Mboazafy Rakotoarivelo, entraîneur du Cosfa. Les militaires veulent confirmer leur invincibilité et offrir un dernier hommage à un entraîneur qui leur est cher. L'Uscar, elle, veut profiter de cette première finale pour changer son histoire. Entre la force du favori et la faim du challenger, le stade Makis promet une finale où chaque plaquage, chaque pénalité et chaque point pourrait faire basculer le titre.