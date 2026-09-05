Madagascar: Magazine sportif - Aikon décortique les faces cachées d'un succès

Un nouveau-né. Le Magazine sportif « Aikon », la prononciation en anglais de « icône » en français, a vu le jour et a été présenté hier au stade Barea à Mahamasina. C'est un magazine trimestriel consacré au sport, aux athlètes et aux différentes disciplines sportives. « Certes, nous rapportons des résumés des actualités et publions les rendez-vous à ne pas rater tous les trois mois, mais nous nous focalisons plutôt dans les grands dossiers sur une discipline ou un thème précis », explique le directeur de publication, Fetra Rakotondrasoava, ancien directeur de la communication au sein du ministère de la Culture et de la Communication.

« Nous proposons également des interviews et portraits d'une discipline et des icônes. Madagascar regorge de talents et nous leur donnons une scène afin de les mettre en valeur, étant des modèles des jeunes. Derrière le succès d'un athlète ou une équipe, il y a des sacrifices, des investissements pour pouvoir arracher la médaille d'or », souligne le responsable. Outre le côté sport, Aikon se distingue également du traitement des informations dans l'aspect économique et l'impact du sport dans la société.

« Nous avons opté pour le journalisme positif pour notre ligne éditoriale. Certes, il y a des problèmes dans le monde du sport, mais nous préférons rapporter le côté positif, les bons résultats afin d'encourager les sportifs et les instances dirigeantes à faire toujours mieux », a-t-il précisé. Le grand dossier de l'édition 1 parle de la course de voile traditionnelle et Aikon a choisi d'interviewer le champion du monde en bodybuilding, Rado Rakotomandimby.