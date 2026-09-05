Madagascar: Stand-up - « Je veux redonner sa dignité à l'humour »

Faire rire, mais aussi redonner ses lettres de noblesse à l'humour malgache : c'est le défi que s'est fixé Joely avec « Marina Mafy », son nouveau spectacle prévu le 13 septembre au Palais des Sports. Organisé par Ivenco, avec le soutien d'Orange Madagascar, le rendez-vous marque une étape importante pour l'humoriste, qui se dit à la fois honoré et conscient de l'ampleur du défi. « C'est un grand honneur de présenter mon spectacle au Palais des Sports. J'ai aussi un peu peur, mais j'ai confiance parce que les gens me font confiance», confie-t-il.

À travers cette représentation, Joely porte surtout une ambition artistique : « Mon objectif avec ce spectacle est de redonner sa valeur et sa place à l'humour à Madagascar, de lui rendre sa dignité et de le faire revenir pleinement dans le monde de l'art. » Le choix du Palais des Sports prend ainsi une dimension particulière, l'humoriste soulignant qu'il est fier de relever ce défi en solo sur une scène de cette envergure.

« Marina Mafy » s'appuie largement sur l'univers de l'enfance. La photographie de Joely enfant, visible sur l'affiche, occupe une place centrale dans le concept du spectacle. « Cet enfant sur l'affiche a réellement un lien avec le spectacle. C'est lui qui monte au Palais des Sports », explique l'humoriste. Le spectacle reviendra notamment sur son enfance, sur les différentes expériences qui ont marqué sa vie et, plus largement, sur celles vécues par les Malgaches durant leur enfance.

Joely travaille sur l'écriture du spectacle depuis environ six mois et continue encore d'apporter des rectifications au script. Il souhaite proposer une représentation pouvant durer jusqu'à trois heures sans interruption, selon son souhait. Sur scène, il interprétera principalement son propre personnage, avec quelques références à des personnages qu'il a déjà incarnés sur les réseaux sociaux, notamment à travers leurs voix.

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Dans cette volonté de faire grandir le stand-up, Joely a également lancé un appel à de jeunes humoristes pour assurer la première partie. Il recherchait quatre stand-uppeurs, avec cinq minutes de passage chacun, afin de leur offrir une véritable visibilité sur une grande scène. L'initiative a suscité de nombreuses candidatures.