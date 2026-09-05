Madagascar: Arnaah et Denise préparent un nouvel album

5 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Arnaah prépare un nouvel opus aux influences variées, avec deux collaborations inédites avec la chanteuse Denise.

De nouvelles sonorités se préparent du côté d'Arnaah. La chanteuse travaille actuellement sur son prochain album, un projet qui compte déjà six titres achevés, tandis que d'autres morceaux sont encore en cours de réalisation. Parmi les collaborations annoncées, deux chansons réuniront Arnaah et Denise, offrant une rencontre entre leurs voix et leurs univers artistiques.

Entre pop, RnB, afrobeat et rythmes tropicaux, Arnaah poursuit ainsi l'exploration de différentes influences musicales tout en affirmant son identité. Ce nouvel opus devrait également ouvrir la voie à une future tournée solo, permettant à l'artiste de présenter ce nouveau répertoire sur scène.

Avec ce projet, Arnaah poursuit son évolution artistique et mise sur de nouvelles collaborations pour enrichir son univers musical.

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